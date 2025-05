“Vitrioli-Principe di Piemonte-Galilei-Pascoli” eccellenza in matematica e scienze

StrettoWeb

Un anno scolastico che può essere definito senza esitazioni come “d’avanguardia e d’eccellenza” quello appena trascorso per l’Istituto Comprensivo Vitrioli Principe di Piemonte – Galilei Pascoli di Reggio Calabria. A testimoniarlo è il bilancio consuntivo delle attività diffuso dal Dipartimento di Matematica e Scienze, che ha visto numerosi studenti protagonisti a livello regionale e nazionale nelle più prestigiose e riconosciute competizioni scientifico-matematiche.

Sono stati, infatti, numerosi gli alunni che hanno preso parte con fervore alle attività progettuali proposte dal Dipartimento, distinguendosi in modo significativo e conquistando l’accesso alle fasi finali di competizioni di rilievo nazionale, quali i Giochi Matematici Bocconi, i Giochi delle Scienze Sperimentali e i Giochi Matematici del Mediterraneo.

In particolare, lo scorso 10 maggio, due studenti dell’Istituto si sono misurati con coetanei provenienti da tutta Italia nella finale nazionale dei Giochi Matematici organizzati dall’Università Bocconi di Milano. Si tratta di Domenico Torchitti, della classe III^F, e Cesare Diano, della I^F, i quali hanno dato prova di elevate capacità logico-matematiche e spirito di competizione, affrontando con impegno e determinazione la sfida proposta in una cornice di alto prestigio accademico.

A distanza di appena un giorno, l’11 maggio, è stato il turno dell’alunno Federico Zumbo, della classe III^F, che ha rappresentato l’Istituto e la Calabria nella finale nazionale dei Giochi delle Scienze Sperimentali 2025, tenutasi nella storica e suggestiva città di Assisi. L’alunno ha ottenuto un risultato di assoluto rilievo, classificandosi undicesimo a livello nazionale, dimostrando non solo solide competenze scientifiche, ma anche una notevole capacità di applicare il metodo sperimentale nella risoluzione di problemi complessi.

Completa questo “trittico” di prestigiosi traguardi l’alunno Giovanni Benedetto della classe II^C, che ha preso parte alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo – Edizione 2025, svoltasi a Palermo. Anche in questa occasione, l’Istituto ha potuto vantare una presenza significativa in una competizione che da anni coinvolge studenti di ogni parte del bacino del Mediterraneo, promuovendo il confronto e la valorizzazione del merito.

“Questi risultati – afferma la Dirigente Scolastica, dott.ssa Maria Morabito – cristallizzano il lavoro quotidiano e attento di un corpo docente coeso e orientato all’innovazione didattica e alla valorizzazione degli studenti. I nostri docenti non solo sanno veicolare conoscenze, ma anche processi cognitivi che stimolano negli alunni lo sviluppo del pensiero critico e la consapevolezza del rigore logico, elementi fondamentali non solo per la crescita scolastica, ma anche per affrontare la complessità della vita quotidiana e le sfide del futuro con autonomia e spirito analitico“.

Il Dipartimento di Matematica e Scienze dell’I.C. Vitrioli Principe di Piemonte – Galilei Pascoli si conferma, così, un ambiente inclusivo, dinamico e formativo, capace di promuovere eccellenza, spirito scientifico e partecipazione consapevole, nella convinzione che anche l’educazione scientifica sia un pilastro fondante della cittadinanza del futuro.