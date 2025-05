Reggio Calabria, tutto pronto per Math in Action: boom di prenotazioni e quattro seminari divulgativi

StrettoWeb

Manca ormai pochissimo all’inizio di Math in Action 2025, la seconda edizione dell’evento di divulgazione scientifica che celebra la matematica contemporanea in una delle location più suggestive del Mediterraneo: la terrazza panoramica del MarRC di Reggio Calabria. Promossa dal Dipartimento MIFT dell’Università di Messina, dal Museo Archeologico Nazionale e dall’associazione Calabria Formazione, l’iniziativa si svolgerà oggi, martedì 20 maggio, a partire dalle ore 16:00, con il patrocinio ufficiale del Comune di Reggio Calabria.

Alla già ricca scaletta si aggiunge un nuovo seminario, tenuto da Giorgio Nordo (Università di Messina), dal titolo:

“Il mio linguaggio è funzionale: una chiacchierata su Matematica e Programmazione”, un viaggio accessibile ma profondo tra paradigmi matematici e concetti chiave della programmazione funzionale, pensato per incuriosire anche il pubblico non specialista.

Completano il programma tre conferenze divulgative:

“ Non c’è due senza tre ” – Francesco Oliveri

” – Francesco Oliveri “ Oltre Euclide: la geometria che non ti aspetti ” – Lorenzo Affè

” – Lorenzo Affè “Il paradosso della semplicità: automi cellulari, calcolabilità e caos” – Emanuele Sgroi

L’evento sarà introdotto dai saluti istituzionali del dott. Fabrizio Sudano, Direttore del Museo, e si svolgerà nella sala conferenze affacciata sullo Stretto, luogo simbolico di incontro tra storia, scienza e paesaggio.

Il successo della manifestazione è già stato decretato dal pubblico: i posti disponibili sulla piattaforma Eventbrite sono andati esauriti con giorni di anticipo, ma è ancora possibile registrarsi con riserva scrivendo a info@mathinaction.it.

Il Comitato Scientifico (Matteo Gorgone, Giorgio Nordo, Francesco Oliveri, Patrizia Rogolino dell’Università di Messina) e il Comitato Organizzatore (Romano Britti, Antonio Galletta, Carmelo Nucera di Calabria Formazione) ringraziano per l’entusiastica adesione e ricordano che a tutti i presenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini del PCTO degli studenti e dell’autoaggiornamento dei docenti. Un’occasione imperdibile per vivere la matematica fuori dalle aule universitarie, in un dialogo continuo tra discipline, luoghi e persone.