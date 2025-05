A Reggio Calabria un tributo speciale alle madri: il Polo del Bergamotto celebra le Mamme con una serata di emozioni, musica e riconoscimenti

StrettoWeb

In occasione della Festa della Mamma, il Polo del Bergamotto di Reggio Calabria ha organizzato, presso la suggestiva sede del Museo Nazionale del Bergamotto, l’evento dal titolo “Festeggiamo le Mamme del mondo del Bergamotto”. Un incontro ricco di musica, gratitudine e valorizzazione delle figure femminili che si distinguono per dedizione, impegno e amore incondizionato. L’iniziativa si è aperta con l’esibizione del Coro del Polo del Bergamotto, diretto dalla maestra Cilla Pipitone, che ha presentato un programma musicale dal titolo “Le musiche per le mamme”, offrendo al pubblico un momento di intensa emozione. A seguire, l’intermezzo musicale ha visto protagonista una giovane esordiente Aurora Laganà, talento emergente del territorio, che ha incantato i presenti con una toccante interpretazione del brano “La vita è bella” di Nicola Piovani.

Il valore delle madri matriarche calabresi

Nel corso della serata è stato sottolineato il profondo valore sociale e culturale delle mamme “matriarche” calabresi, vere colonne portanti della famiglia e della comunità. Da sempre custodi dell’unità familiare, amministratrici attente dell’economia domestica e instancabili protagoniste del sacrificio quotidiano, le madri calabresi hanno forgiato generazioni di uomini e donne laboriosi, rispettosi e profondamente radicati nei valori della tradizione.

Esempio emblematico di questo modello è la “mamma bagnarese”, da anni considerata simbolo di forza, saggezza e spirito imprenditoriale al femminile. Per questo è stato invitato a testimoniarne le qualità il dott. Tommaso Ramondino, profondo conoscitore della storia e dell’identità del matriarcato bagnarese.

Durante la cerimonia sono stati conferiti importanti riconoscimenti:

Premio “Mamma del mondo del Bergamotto 2025” alla dott.ssa Marinella Malgeri, imprenditrice e bergamotticoltrice esemplare.

“Mamma e imprenditrice appassionata, custode di una tradizione agricola secolare, ha saputo innovare l’azienda di famiglia con spirito materno, coinvolgendo le nuove generazioni e valorizzando il territorio con amore e competenza.”

Premio “Mammina d’Oro 2025”, dedicato alle ostetriche, conferito alla dott.ssa Antonella Stilo.

“Per la dolcezza, la competenza e la cura con cui accompagna ogni mamma nel momento più delicato della vita. Con il cuore e la professionalità è diventata per tante donne una vera ‘Mammina’: guida, conforto e presenza indimenticabile.”

Premio Speciale al dott. Tommaso Ramondino

“Per il costante impegno nella tutela della memoria storica e culturale del Matriarcato della Mamma Bagnarese, che ha saputo far conoscere ed esaltare in importanti contesti regionali e nazionali. Il Polo del Bergamotto gli è riconoscente per l’opera preziosa svolta.”

L’evento ha confermato, ancora una volta, il ruolo del Polo del Bergamotto non solo nella valorizzazione del prodotto simbolo del territorio, ma anche nella promozione di valori umani, culturali e sociali.

Firmato il Polo del Bergamotto di Reggio Calabria

Mimma Triglia Coordinatrice del comitato promozione e accoglienza del Polo del Bergamotto Angela Fiorentino – Vice Priore Vicario, Confraternita della Frittola Reggina 2019

Kristina Sarica – Priore, Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria

Vittorio Caminiti – Presidente, Accademia del Bergamotto di Reggio Calabria

Karine Marguerite Thierry – Direttrice, Museo Nazionale del Bergamotto di Reggio Calabria

Tatiana Potapova – Presidente, BergaModel Fashion Academy

