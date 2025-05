Grande successo per il Torneo di padel dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria | FOTO

StrettoWeb

Si è concluso con grande successo il torneo di Padel organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, che si è svolto il 4 maggio 2025 presso il Centro Sportivo Mirabella. L’evento, realizzato in collaborazione con l’ASD Sportland e sotto la direzione di ASI Reggio Calabria, ha visto sfidarsi numerosi avvocati, anche del foro di Locri, in una competizione all’insegna dello sport e della convivialità. La formula del torneo prevedeva una prima fase a gironi, seguita da un tabellone ad eliminazione diretta, con un’innovativa formula autolivellante suddivisa per categorie in base ai piazzamenti del girone.

Dopo una serie di partite avvincenti, che hanno messo in luce l’abilità e lo spirito competitivo dei partecipanti, sono stati decretati i vincitori delle diverse categorie. I Vincitori del Torneo:

Primo classificato CAT primo grado: Gaetano Travia – Simone Travia

Secondo classificato CAT primo grado: Sergio Gravina – Giovanni Rossi

Primo classificato CAT secondo grado: Nino Priolo – Luigi Reliquato

Secondo classificato CAT secondo grado: Sergio Giangreco – Sergio Labozzetta

Primo classificato CAT terzo grado: Francesco Mandaglio – Mariella Martino

Secondo classificato CAT terzo grado: Carmela Neri – Enrico Barillaro

Primo classificato Ultima Ratio: Daniele Amodeo – Giuseppe Musolino

Secondo classificato Ultima Ratio: Giorgio Vizzari – Antonio Priolo

La cerimonia di premiazione, che si è tenuta al termine delle finali, ha visto la partecipazione di importanti autorità del mondo sportivo e forense. Erano presenti il Presidente Provinciale ASI Reggio Calabria, Fabio Gatto, il Presidente Regionale CONI Calabria, Tino Scopelliti, e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Rosario Infantino. Presenti anche i componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Umberto Abate, Giusi Quattrone, Claudio Crocè, Cristina Mascianà, Vincenzo De Stefano e Antonino Priolo.

L’evento è stato molto più di una semplice competizione sportiva. Come ha sottolineato il Presidente Infantino, è stata un’occasione preziosa per rafforzare i legami tra i professionisti del settore legale, offrendo un momento di svago e socializzazione al di fuori del contesto lavorativo abituale.

A testimonianza della positiva collaborazione, il Presidente Provinciale ASI Reggio Calabria, Fabio Gatto, ha consegnato due riconoscimenti: uno all’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, con l’auspicio di future iniziative sportive congiunte che possano coinvolgere anche il personale degli uffici giudiziari del distretto di Reggio Calabria, e uno al Presidente del CONI Calabria, Dott. Tino Scopelliti, esprimendo gratitudine per la sua presenza e auguri per il suo mandato nel prossimo quadriennio olimpico.

