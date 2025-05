Reggio Calabria, al Teatro Cilea l’evento conclusivo del progetto “I Walk the line”

StrettoWeb

Lunedì 19 maggio, con inizio alle 9,30 al Teatro comunale “Francesco Cilea”, si svolgerà l’evento conclusivo del progetto “I walk the line”, promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e finanziato dal Ministero dell’Interno attraverso i fondi Pon/Poc legalità 2014-2020. L’occasione servirà a tracciare il bilancio di un’attività che, nel corso di cinque anni, ha interessato minori di un’età compresa tra i 14 e i 25 anni in un percorso rivolto all’inclusione sociale e lavorativa e per arginare e prevenire fenomeni di devianza nel comprensorio metropolitano.

Interverranno il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, il consigliere metropolitano delegato Domenico Mantegna, la responsabile del progetto e dirigente della Città Metropolitana, Domenica Catalfamo, il rup Giuseppe Agliano, la coordinatrice Rita Leuzzi ed il funzionario del Ministero degli Interni, Pierfrancesco Atzori.

Saranno presenti anche i rappresentanti degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e aziende partner del progetto: il sindaco di San Roberto Antonino Micari, i dirigenti scolastici del polo tecnico “Righi-Boccioni-Fermi”, Annamaria Cama, e del Liceo “Gulli”, Francesco Praticò, il presidente dell’Associazione “Abaki”, Alessandro Cartisano, e la responsabile del Gruppo appartamento “Il focolare”, Annamaria Branca; i titolari dello studio tecnico Natale Praticò e della Compagnia della bellezza Gaetano Repaci.

L’evento sarà arricchito dall’esibizione dell’Orchestra Giovanile delle Stretto, diretta dal maestro Alessandro Monorchio, e dalla partecipazione di alcune delle principali realtà sportive cittadine come la Reggina 1914, la pallacanestro Viola, la Domotek Volley, la Polisportiva Futura C/5, l’ASD Basket in carrozzina e la Reggina Uic Torball.