Reggio Calabria, sgominata banda di ladri d’appartamento: il prefetto elogia la Polizia di Stato

Il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, esprime vivo apprezzamento per la brillante operazione condotta nelle prime ore di questa mattina dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, che ha consentito di riaffermare con forza la presenza dello Stato sul territorio ed il contrasto alla criminalità.

L’operazione ha permesso di sgominare un gruppo criminale, con l’arresto di undici persone ritenute, a vario titolo, responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di “furti in appartamento”.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, hanno ricostruito l’operato della banda che, in più di dieci episodi delittuosi perpetrati in un arco temporale inferiore a sei mesi, aveva sottratto contanti e preziosi per un valore pari quasi a € 150.000.

L’importante attività, cui hanno partecipato circa settanta uomini e donne della Polizia di Stato con dedizione ed elevata professionalità, è un chiaro segnale dell’attenzione e dell’energico contrasto che le Forze dell’Ordine, in sinergia con la Magistratura, dedicano alla tutela della legalità e della sicurezza della Comunità.

