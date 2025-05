Reggio Calabria, torna a riunirsi il Consiglio metropolitano in sessione urgente

StrettoWeb

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria è convocato, in sessione straordinaria e urgente, per il giorno 6 maggio 2025, con inizio alle 09:00 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione, con inizio alle 10:00 per discutere e deliberare sulle seguenti proposte aventi ad oggetto la ratifica delle deliberazioni sindacali per la partecipazione della Città metropolitana di Reggio Calabria alla celebrazione della settimana di azione contro il razzismo; approvazione schema di Convenzione per la realizzazione del progetto Giro ciclistico della Città metropolitana di Reggio Calabria; una serie di variazioni di bilancio; riconoscimenti debiti fuori bilancio; proposta ‘Goal metrocity’, progetto per l’attuazione territoriale della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile tra il MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Città metropolitana di Reggio Calabria.

Ultimo punto: approvazione della relazione e dello schema di contratto per l’affidamento degli interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, annualità 2023/2024, finanziati dal Pnrr.

