Reggio Calabria, nella rinnovata area Tempietto sorge anche una piscina all’aperto

Reggio Calabria continua ad attirare turisti grazie alle sue bellezze naturali e al patrimonio storico e all’accordo con Ryanair, ma non mancano le criticità che ne compromettono l’immagine. A segnalare una situazione emblematica è un lettore di StrettoWeb, che ha inviato una testimonianza diretta con due fotografie scattate nella mattinata di oggi.

“Buongiorno Direttore, le invio due testimonianze fotografiche di stamattina. Una del favoloso laghetto del Tempietto, dove se mettessimo alcune paperelle e qualche trota potrebbe essere un’attrazione per i numerosi turisti presenti in città… L’altra foto dimostra come una fila di turisti è costretta a condividere i pochi marciapiedi rimasti praticabili, con i mastelli pieni di rifiuti a causa dei cantieri che ormai sono diventati pianta stabile di questa città. Ma l’Assessore Burrone e Brunetti, oltre a percepire lauti stipendi con i soldi dei cittadini, cosa fanno? Ma almeno un po’ di vergogna riescono a provarla?”.