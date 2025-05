Reggio Calabria, prima riunione operativa per il nuovo direttore generale Umberto Giordano

StrettoWeb

Prima riunione operativa a palazzo San Giorgio con il nuovo direttore generale del Comune, Umberto Giordano, nominato con decreto lo scorso 30 aprile. All’incontro, presieduto dal sindaco Giuseppe Falcomatà, hanno preso parte la segretaria generale Antonia Criaco e tutti i dirigenti dei settori comunali. Per Giordano si tratta di un ritorno in un nuovo ruolo: in passato aveva già ricoperto l’incarico di dirigente dei settori Finanze, Urbanistica, Cultura, Turismo e Ambiente. Durante la riunione, il sindaco ha sottolineato l’importanza dell’incontro, definendolo propedeutico a un confronto sulle priorità amministrative e come momento di conoscenza reciproca con alcuni dei dirigenti.

Il segretario generale Criaco ha dato il benvenuto al nuovo direttore generale, esprimendo l’auspicio di un lavoro di squadra efficace, alla luce delle importanti sfide e degli obiettivi da raggiungere entro la fine dell’anno. Il direttore Giordano ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico, definendolo “una sfida che arriva al momento giusto”, da affrontare con entusiasmo e spirito di condivisione con l’Amministrazione comunale. Ha inoltre rimandato a successivi approfondimenti per definire nel dettaglio le linee operative.

