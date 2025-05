Reggina, il Circolo “L’Agorà” organizza la presentazione del libro su Giovanni Toschi

Il prossimo 26 maggio sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la presentazione del libro, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, “Giovanni Toschi, il Toschino, Un piccolo-grande bomber che segnava solo i gol importanti…” del giornalista e scrittore lucchese Paolo Bottari. Giovanni Toschi segnò e fece sognare le tifoserie di Lucchese, Reggina, Mantova, Torino, Cesena, Foggia, Novara e Viareggio. Un vero castigo per gli avversari di gioco ma una gratificazione per le varie squadre in cui ha militato. L’incontro, organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria, registra l’alternarsi di amici, calciatori, giornalisti, dirigenti, semplici tifosi che nel corso dei loro interventi fanno emergere diversi momenti di riflessione ma anche ricordi ed aneddoti.

Giocatore della Reggina

Con la Reggina in serie B, a 21 anni, rimase tre anni dal 1967 al 1970. Con la maglia amaranto segnò 20 reti in 106 gare, tra cui l’unico gol di testa della sua carriera. Memorabili i gol segnati contro il Catanzaro e la doppietta al Messina, quando la Reggina si impose per 4 a 2. Nel corso della sua carriera calcistica, svolse il suo ruolo in attacco che allora si definiva “ala”, e nel secondo anno a Reggio Calabria giocò in coppia con Franco Causio che indossava la maglia numero 7 sulla fascia destra, mentre Giovanni Toschi a sinistra con la maglia numero 11.

La Reggina di Granillo

Nel corso della conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria, si parlerà del periodo magico della Reggina 1914, quella di Oreste Granillo, Tommaso Maestrelli, Enzo Dolfin, Armando Segato e dei tanti calciatori che furono compagni di squadra del funambolo toscano. Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi,nel corso della conversazione organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. La conversazione, organizzata dall’associazione culturale reggina, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da lunedì 26 maggio.