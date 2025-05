Reggio Calabria, il 28 maggio la presentazione del 3° Memorial Paolo Marino | INFO

StrettoWeb

Memorial Paolo Marino alla sua terza edizione sta diventando un appuntamento fisso nel panorama dell’estate Villese, organizzata da Tina Marino ed Alfonso Gentile con l’Atletica Barbas che offrono la possibilità a runner appassionati o occasionali di vivere un evento sportivo nella splendida cornice dello Stretto di Messina. Il Memorial nasce nel 2023 a tre anni dalla dipartita di Paolo, marito, padre e nonno ammalatosi di SLA.

Avere a che fare con questa malattia lascia sempre il segno ma oltre al dolore in certi casi nasce la volontà di fare di più ed è proprio da questa volontà che nasce il Memorial Paolo Marino, una corsa su strada organizzata per sensibilizzare quante più persone verso la conoscenza della malattia promuovendo lo sport come stile di vita, uno stile di vita sano e che non escluda nessuno; proprio per questo oltre alla gara competitiva è possibile partecipare alla cosiddetta Run-Family da percorrere a passo libero. Il ricavato della manifestazione, al netto delle spese per l’organizzazione, sarà devoluto ad AISLA Calabria.

La prima edizione a livello federale, si è svolta il 9 luglio 2023 in una caldissima giornata, cosa che non ha demoralizzato gli organizzatori e tantomeno gli atleti grandi e piccini, che, in un contesto armonioso e ricco di emozioni, hanno arricchito la manifestazione di mille colori e sorrisi. Presenti alla manifestazione il Sindaco Giusy Caminiti con la vice sindaco Ada Pavone e l’assessore Giuseppe Cotroneo, parte attiva nell’organizzazione del memorial stesso.

Il 2024 ha visto un’evoluzione del Memorial, che, per l’occasione e grazie a Fidal Calabria, ha avuto la possibilità di essere la terza tappa di dieci del CdS (Campionato di Società) di corsa su strada Master e nel pomeriggio di domenica 14 luglio, il lungomare di Villa San Giovanni, è stato palcoscenico del 2° Memorial Paolo Marino.

La voglia di migliorare e offrire qualcosa di più è nelle corde degli organizzatori, che, per la terza edizione hanno pensato di alzare il tiro e organizzare una corsa di 5 km su percorso omologato da misuratori Fidal Nazionale.

Nonostante questo la natura dell’evento rimarrà sempre la stessa: quella a scopo benefico. La data da segnare nel calendario è il 2 giugno 2025, e i preparativi fervono per riuscire ad organizzare al meglio tutto nel rispetto delle norme Federali e Comunali. Per non perdervi nessuna novità su questo fantastico evento l’invito è a iscriversi alla pagina Facebook!