Reggio Calabria, presentato il Memorial Paolo Marino: le novità

Chi saranno i vincitori della terza edizione del Memorial Paolo Marino? Lo sapremo lunedì 2 giugno, nella festa della Repubblica che in pochissimo tempo a Villa San Giovanni è diventata sinonimo di corsa su strada, sulla distanza dei 5 km. La manifestazione intitolata alla figura di Paolo Marino, malato di SLA e voluta da sua figlia Tina sta ottenendo giorno dopo giorno un gran numero di adesioni provenienti anche da fuori regione e in particolare dall’altra parte dello Stretto.

Sarà direttamente il Sindaco Giusy Caminiti a dare il via alla competizione, a testimonianza della forte partecipazione dell’Amministrazione Comunale a questo evento molto sentito dalla cittadinanza anche per le sue implicazioni sociali. Infatti la Family Run, la prova di 3,3 km non competitiva e aperta a tutte le età avrà il ricavato che andrà all’Aisla Calabria, al netto delle spese organizzative, per sostenere le sue attività.

Lo scorso anno la vittoria arrise a Davide Salvati in 33’30” e a Nadiya Sukharina in 38’10”, ma si gareggiava sui 10 km, quindi chi vincerà lunedì siglerà automaticamente il nuovo record della manifestazione. Il percorso d’altro canto si preannuncia molto veloce, tre giri (i primi due di 1.700 metri, l’utilo di 1.600) per un totale di 5 km con partenza alle ore 18:30 da Piazza Repubbliche Marinare che cambierà la sua conformazione, grazie ai gazebo organizzativi per la consegna dei pettorali e per il ristoro finale. Il tracciato sarà completamente chiuso al traffico sin dalle 16:00, quando si svolgeranno le gare per i più piccoli mentre alle 17:30 prenderà il via la Family Run.

Il giorno di gara si potrà procedere al ritiro dei pettorali dalle ore 15:00 e ci si potrà iscrivere unicamente alla non competitiva e alle prove per bambini. Premiazioni riservate ai primi 3 assoluti e di ogni categoria, come anche ai primi 3 delle gare promozionali, ma tutti gli arrivati torneranno a casa con un prezioso gadget ricordo.

Per informazioni: Tina Marino, tel 3496379245, memorialpaolomarino@outlook.it