Reggio Calabria, Premio Artistico Letterario Apollo School 2025: i NOMI dei vincitori

La creatività dei giovani è un patrimonio da coltivare, un motore capace di aprire “nuovi orizzonti”! E arriva proprio dall’associazione “Nuovi Orizzonti” l’organizzazione del premio artistico letterario “Apollo School” che da 7 anni coinvolge gli istituti secondari di primo e secondo grado del territorio reggino. Ancora una volta la cerimonia di premiazione riesce ad intrattenere e appassionare, commuovere e nel contempo divertire. Presso la sala Perri di Palazzo Alvaro, sede della MetroCity di Reggio Calabria, gli studenti sono stati ancora protagonisti con tutte le loro emozioni, paure, identità e peculiarità espresse attraverso disegni, racconti e video ispirati dalle letture proposte dal contest.

I vincitori

I vincitori per la sezione Junior

1° classificato – Immagina leggendo

Racconto “Il giardino segreto” di Veronica Trombetta classe IIA

Istituto Maria Ausiliatrice

Disegno “L’Odissea spiegata male” di Caterina Virduci classe III E

Convitto Nazionale Campanella

Video “Il giardino segreto” della classe II D

I.C. “Cassiodoro – Don Bosco

Quest’anno è stata introdotta una bella novità nella sezione Junior, il Premio Simpatia. Questo riconoscimento è nato per celebrare l’originalità e la vivacità di opere particolarmente spiritose e coinvolgenti. A ispirare l’idea è stato un video che ha conquistato tutti con la sua simpatia: “L’Odissea spiegata male” di Marta Quattrone, della classe II A dell’Istituto Maria Ausiliatrice.

I vincitori della Sezione Young – racconti

1° classificato

“A riveder le stelle” di Naomi Emila Lombardo – classe IV I

Liceo Scientifico VINCI

“La chiave dell’amore” di Iris Lauteta – classe II BL

Liceo statale Scienze Umane e linguistico T.Gullì

“Il peso del riflesso” di Asia Cogliandro – classe IV A

Convitto Nazionale di Stato “T.Campanella”

Infine “IRIS” – Premio speciale della Giuria, assegnato ad un’opera che si è contraddistinta per la profondità del messaggio trasmesso che è andato a Vahsuk Vashuk, classe II B, I.C. Spanò Bolani – De Amicis, che ha presentato un toccante video ispirato dalla lettura de I ragazzi della Via Pal. Un grande successo e una grande partecipazione anche per questa VII edizione del premio nato dall’estro e dalla determinazione di Natalia Spanò, presidente dell’associazione Nuovi Orizzonti che ha dimostrato ancora una volta di essere molto più di un contest: un autentico viaggio formativo che ha dato voce ai ragazzi, permettendo loro di raccontare il proprio rapporto con il mondo.

Gli interventi di autorità e organizzatori

Nel corso della partecipata cerimonia, moderati dal giornalista Carlo Arnese, sono intervenuti il sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace e tutti i componenti della giuria: la scrittrice Eleonora Geria, l’architetto Mariangela Cama, funzionaria tecnica della Regione Calabria, la giornalista Mariarita Sciarrone, Daniele Amaddeo, titolare di Librerama, il fumettista e caricaturista Umberto Giampà.

“Sono veramente felice del successo straordinario della settima edizione del Premio Artistico-Letterario Apollo School, un’edizione da ricordare – sono state le parole di Natalia Spanò -. La partecipazione entusiastica e numerosa di studenti, docenti e famiglie dimostra quanto il nostro Premio sia atteso e apprezzato. È stato emozionante essere testimoni della creatività e alla sensibilità con cui i giovani partecipanti hanno dato voce alle proprie riflessioni, trasformando la lettura in opere d’arte, video e racconti inediti di altissima qualità dimostrando come la cultura possa essere strumento di crescita personale e collettiva. Un ringraziamento va in primis agli studenti, ai professori che li hanno accompagnati in questo percorso, ai dirigenti scolastici e alle istituzioni sempre vicine all’associazione”.

“Il Premio Apollo School – ha concluso la presidente – continuerà ad essere un progetto in cui le idee, la creatività e il sapere possano incontrarsi e generare nuove visioni e speranze per il nostro territorio”. Con la cerimonia finale si conclude un altro capitolo di questa straordinaria avventura, che non smette di ispirare e coinvolgere le nuove generazioni, promuovendo cultura, valori e creatività.