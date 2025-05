Reggio Calabria, il nuovo lungomare di Catona si trasforma in una “bellissima” piscina dopo la pioggia: degrado e abbandono

StrettoWeb

Le foto scattate nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 maggio, parlano chiaro relativamente alle condizioni in cui versa il Lungomare di Catona a Reggio Calabria subito dopo l’ultima pioggia. L’area, che doveva essere un fiore all’occhiello per il quartiere e un punto di ritrovo per le famiglie, si presenta invece come una distesa d’acqua stagnante, che ha l’aspetto di una piscina all’aperto che si “riempie” sempre più ad ogni pioggia.

Le immagini, eloquenti e amare, mostrano pozzanghere estese, manto stradale deteriorato e segni evidenti di abbandono. La segnalazione arriva da cittadini stanchi di assistere al progressivo decadimento di uno spazio che dovrebbe essere simbolo di bellezza e vivibilità. “Una vergogna, non aggiungo altro”, commenta con amarezza chi ha documentato la scena.

I residenti chiedono interventi immediati però in attesa di risposte, il lungomare di Catona resta allagato, dimenticato, e lontano dall’immagine che una città moderna dovrebbe offrire ai suoi cittadini e ai visitatori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.