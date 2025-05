Reggio Calabria: è morto il dottor Filippo Tassone, il cordoglio dell’Istituto Nazionale Azzurro

StrettoWeb

Con profondo dolore, l’Istituto Nazionale Azzurro desidera esprimere “le più sentite condoglianze al Dott. Giuseppe Tassone per la perdita dell’amato padre, Filippo. In questo momento di lutto, ci uniamo spiritualmente alla famiglia Tassone, abbracciandola con affetto e preghiere. Filippo Tassone ha lasciato un’impronta significativa nella vita di quanti lo hanno conosciuto, instillando valori di gentilezza e responsabilità autentica. Sebbene Filippo Tassone sia scomparso, il suo lascito di amore e dedizione rimarrà indelebile nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo”.

Il Dott. Giuseppe Tassone è “un membro stimato del nostro Istituto, riconosciuto non solo per le sue straordinarie competenze mediche, ma anche per la sua umanità e il suo straordinario impegno nel servire il prossimo. Assicurando il nostro costante sostegno e le nostre preghiere al Dott. Tassone e alla sua famiglia, offriamo un abbraccio commosso ai familiari, con la sincera speranza che il ricordo di Filippo continui a illuminare e guidare il loro cammino”.

