Reggio Calabria: il Liceo Da Vinci ricorda Nicola Calipari vent’anni dopo, l’esempio di un eroe dello Stato

Questa mattina, al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, si è tenuto un momento di profonda riflessione e memoria dedicato a Nicola Calipari, in occasione del ventennale della sua scomparsa. Un’occasione importante per ricordare il coraggio e il senso del dovere di un uomo che ha sacrificato la propria vita per salvare quella di un altro. Davanti a una platea attenta di studenti, sono intervenuti alcuni familiari e amici di Nicola Calipari, portando testimonianze toccanti e personali che hanno permesso ai ragazzi di conoscere non solo il servitore dello Stato, ma anche l’uomo, il padre, l’amico.

A concludere l’incontro, il Questore La Rosa, che ha offerto una riflessione istituzionale ma profondamente umana, sottolineando quanto sia fondamentale trasmettere la memoria di esempi come quello di Calipari alle nuove generazioni.