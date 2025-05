Reggio Calabria, la Lega Navale apre le porte ai cittadini con l’Open Day 2025: prove in mare, simulazioni e molte altre attività | DETTAGLI

StrettoWeb

La Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria “è lieta di annunciare l’Open Day 2025, che si terrà domenica 18 maggio presso la sede istituzionale al Porto di Reggio Calabria. L’iniziativa, promossa dalla Presidenza Nazionale della LNI e organizzata in contemporanea in tutta Italia, rappresenta un momento di apertura alla cittadinanza, per far conoscere da vicino le attività sportive, culturali, sociali e ambientali che la Lega Navale svolge con passione e impegno sul territorio”.

Nel corso della giornata sarà possibile partecipare gratuitamente a una ricca serie di attività, tra cui:

prove in mare su imbarcazioni a vela,

prove su simulatore di barca a vela,

laboratori di nodi marinari,

attività per bambini e famiglie,

incontri sull’educazione ambientale e la sicurezza in mare.

“L’evento si rivolge a persone di tutte le età, con particolare attenzione all’inclusione dei giovani e delle persone con disabilità, in piena coerenza con i valori fondanti della Lega Navale Italiana, Ente pubblico non economico a base associativa che opera sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Difesa. L’ingresso è libero e le attività saranno disponibili dalle 10:00 alle 18:00. Un’occasione unica per scoprire il mondo del mare, approfondire temi di grande attualità e conoscere da vicino la realtà della Lega Navale Italiana”, si legge ancora nella nota.