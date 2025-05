Reggio Calabria, Italia Nostra presenta i libri “Donne di Carta”: tutte le info

StrettoWeb

Italia Nostra Calabria e la sezione Italia Nostra di Reggio Calabria – anche nel ricordo di figure femminili della stessa Associazione quali, tra le altre, Elena Croci e Desideria Pasolini dell’Onda che tanto si impegnarono – presenterà il 29 maggio i libri “Donne di Carta” e “Donne di carta in Sicilia”, presso la sala conferenze del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria. I due volumi tratteggiano con brevi schede figure femminili vissute tra settecento e novecento impegnate in vari campi – giornaliste, pedagogiste, nobili illuminate, religiose, casalinghe – che attraverso la “scrittura” hanno narrato il territorio, hanno raccontato del patrimonio culturale da difendere oltreché di vicende di vita quotidiana offrendo così anche uno squarcio della società del tempo.

Vale la pena ricordare che i titoli scelti per entrambi i volumi dalle autrici fanno riferimento all’Associazione culturale “Donne di carta” fondata nel 2008, attiva in diverse regioni del territorio nazionale, che ha come obbiettivo la promozione della lettura agevolando anche chi ha disabilità fisiche e cognitive ed impegnandosi a creando una rete che coinvolga tutti gli protagonisti della comunicazione culturale.