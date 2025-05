Reggio Calabria, il Circolo Velico apre le porte e accoglie il “Vela day”

StrettoWeb

Sabato 31 maggio e Domenica 1 Giugno, dalle ore 10 alle 13- il Circolo di Rada Giunchi aprirà le porte per il Vela Day, una manifestazione nazionale promossa dalla Federazione Italiana Vela che coinvolge circa cinquecento circoli in tutta Italia. Una opportunità per i Reggini che da sei anni in su desidera scoprire gratuitamente la magia della vela, il tutto in un contesto di gioco e in elemento che coinvolge tutta la città. Il tutto sarà guidato dagli istruttori federali del Circolo da cui riceveranno delle brevi lezioni tecniche per affrontare il mare con rispetto e sicurezza. Il Vela Day, si avvale del sostegno del Kinder Joy of moving, un progetto diffuso in oltre 35 nazioni e che promuove l’educazione, il rispetto e la consapevolezza delle proprie possibilità fisica a contatto con l’ambiente marino e la natura.

La vela non è solo una disciplina sportiva ma è una scuola di vita capace di insegnare disciplina, spirito di squadra e amore per l’ambiente. Lunedì 9 Giugno prenderà il via il Campus estivo, l’attività estiva ricreativa, diversificata per bambini e bambine da sei anni su.

La scuola vela si articolerà per cicli settimanali e si concluderà la prima settimana di agosto. Seguirà un corso di agonismo per i migliori allievi che intendono continuare l’apprendimento delle regole di regata e far parte delle squadre pre-agonistiche.