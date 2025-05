Reggio Calabria ha una sua nuova fontana zampillante: si attende solo l’inaugurazione | FOTO

StrettoWeb

C’è una nuova fontana con zampillo sul lungomare, abbandonato, di Gallico. Ovviamente non è una fontana. Non è vero. Ma è vero che c’è il zampillo ed è anche vero che il lungomare di Gallico è abbandonato. Un lettore di StrettoWeb, nell’evidenziare l’ennesima perdita d’acqua in città, segnala con ironia la “trasformazione” della perdita in fontana zampillante, pronta ad essere inaugurata. Anche perché, si sa, dalle parti di Reggio Calabria sono maestri di inaugurazione.

“Ancora una perdita d’acqua potabile mentre tanti cittadini soffrono per la carenza di fornitura di acqua potabile in città. Dalle foto si evince chiaramente che è necessario intervenire da parte dei competenti servizi comunali. Con l’augurio che i tempi d’intervento siano rapidi e non come altre segnalazioni che hanno visto l’acqua continuare a zampillare e perdersi per giorni e giorni!”, si legge nella segnalazione.