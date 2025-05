Reggio Calabria, il 23 maggio “E… vento di speranza – Legalità e riscatto” | INFO

StrettoWeb

In occasione del 33º anniversario della strage di Capaci, l’Associazione Culturale Complesso Bandistico Euterpe Catona e l’Associazione Ce.Re.So., in collaborazione con Nuova Solidarietà ODV, con l’associazione Libera e il gruppo Agesci di Catona, hanno organizzato un concerto che si terrà in data 23 maggio alle ore 18:00 presso l’Anfiteatro del Parco della Mondialità di Gallico (Rc) dal titolo “E… VENTO DI SPERANZA – Legalità e Riscatto”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, dalla Città Metropolitana e dal Consiglio Regionale della Calabria, vuole onorare la ricorrenza dell’anniversario non solo di una strage, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, con la moglie e la sua scorta, ma di un fatto storico che ha lasciato il segno nei cuori e nelle coscienze di tutti. Connubio perfetto con i valori di Legalità e Riscatto condiviso e promosso da tutte le realtà associative organizzatrici e ai quali si ispira il loro impegno civile e sociale.

Un momento – a cui prenderanno parte tra gli altri, il Prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro, il Procuratore della Repubblica Giuseppe Lombardo e il Sindaco Giuseppe Falcomatà – che vuole lanciare un messaggio di speranza, incentivando la voglia di riscatto e di rinascita soprattutto nei giovani e in tutti coloro si trovano ad affrontare le difficoltà della vita, in una location simbolo di accoglienza, riscatto e rigenerazione.