Reggio Calabria: domani evento sulla carriera dell’artista Michele Prestipino

Domani 10 maggio alle ore 18:30, il prestigioso Circolo di Società di Reggio Calabria, con sede in via Vecchia Pentimele n. 27, ospiterà l’incontro “Arte, Decoro; Dignità. Vita e carriera artistica di Michele Prestipino”. L’evento ripercorrerà la carriera dell’artista Michele Prestipino, docente di pittura e disegno, scultore, fotografo, ritrattista, scenografo e restauratore di spicco della “ricostruzione” della città di Reggio Calabria.

Michele Pestipino

Michele Prestipino ci ha lasciato testimonianze oggi ancora visibili nei più eleganti edifici storici, pubblici e privati, della nostra città. Oltre ai suoi interventi di restauro e i dipinti di arte sacra presenti nel Duomo, nelle chiese e in alcune cappelle del cimitero di Condera, Prestipino realizzò tantissime opere pittoriche, scultoree e affreschi su commissione dei proprietari dei palazzi De Salvo, Reytani, Nesci e del Villino Calabrese.

Il suo estro artistico trovò espressione anche nei lavori di scenografia realizzati per il Teatro Siracusa, nella realizzazione dei presepi che ogni anno venivano allestiti nelle sale dell’Istituto Magistrale “Tommaso Gullì”, e nella sua candidatura al concorso indetto per la realizzazione dello Stemma della Repubblica Italiana, del quale esistono ancora bozzetti e calchi in gesso.

Gli interventi della professoressa Giuseppina De Marco, Storico dell’Arte e della professoressa Sabrina Prestipino, Architetto e nipote dell’artista, offriranno spunti per mettere a fuoco aspetti inediti e attivare un dibattito aperto.

