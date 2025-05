Reggio Calabria, debutto da star per la giovanissima Kristel: “Zucchero Filato” conquista il pubblico

StrettoWeb

Un sogno che prende forma sul palco dell’Auditorium V.M. di Reggio Calabria: Kristel, giovanissima promessa della musica italiana, ha presentato ufficialmente il suo primo singolo, “Zucchero Filato”, scritto da Massimo Galfano e Giuseppe Denaro. L’evento, organizzato da Kristel Produzione Eventi e Management Italia, ha registrato il tutto esaurito, confermando l’affetto e l’interesse crescente attorno alla giovane artista, che ha solo 11 anni.

Un traguardo importante per Kristel, che ha saputo emozionare il pubblico con la sua voce fresca, il suo entusiasmo e una presenza scenica già sorprendentemente matura.

Il singolo “Zucchero Filato”, accompagnato dal videoclip ufficiale, è stato pubblicato sabato 24 maggio su tutte le piattaforme digitali, ricevendo fin da subito un’accoglienza calorosa. Alla serata ha preso parte anche il noto cantante e produttore Massimo Galfano, autore del brano. Durante l’evento, Kristel ha chiesto di poter rendere un omaggio all’amico e collega di Galfano, il grande Toto Cutugno, interpretando con emozione il celebre brano “Gli amori”.

Un momento intenso e sentito che ha commosso il pubblico presente. A impreziosire ulteriormente la serata, la partecipazione speciale della cantautrice Mariateresa, ospite d’onore dell’evento e rappresentante di un’altra affermata produzione di eventi e management. La sua presenza ha aggiunto valore artistico all’iniziativa e segnato un simbolico passaggio di testimone tra generazioni.

Il viaggio artistico di Kristel continua: sarà infatti ospite e co-conduttrice della seconda edizione del Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo, in programma sull’isola di Pantelleria dal 24 al 27 luglio. Condividerà il palco con il direttore artistico e presentatore Massimo Galfano, affiancato da Nathalie Caldonazzo e Julian Borghesan. Un’altra straordinaria opportunità per crescere, imparare e farsi conoscere in un contesto internazionale. Con questa prima uscita discografica, Kristel si afferma come una delle nuove voci da tenere d’occhio nel panorama musicale emergente, dimostrando che talento e passione non hanno età