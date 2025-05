Reggio Calabria, la 3ª D dell’I.C. “De Amicis-Bolani” premiata al concorso “Pietre della Memoria”

StrettoWeb

Un riconoscimento importante e carico di significato per la classe III D dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Bolani” di Reggio Calabria, che ha ricevuto un premio nell’ambito del concorso nazionale “Pietre della Memoria”, promosso dall’ANMIG (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra). Alla classe è stata attribuita anche una menzione speciale per l’originalità dell’elaborato, un cortometraggio intenso e toccante che ha saputo coniugare memoria storica, creatività e riflessione civile.

Concorso

Il concorso, che coinvolge scuole di ogni ordine e grado , invita gli studenti a riscoprire e valorizzare i monumenti e le testimonianze legate alle guerre e alla Resistenza presenti nei loro territori. Il lavoro della III D si è distinto per l’approccio innovativo, scegliendo il linguaggio cinematografico per raccontare una vicenda locale legata ai conflitti del Novecento. Sotto l’attenta guida della docente referente, Prof.ssa Francesca Zaccone, e con la collaborazione del Prof. Saverio Verduci, gli alunni hanno realizzato un cortometraggio originale e coinvolgente, frutto di un percorso di ricerca, scrittura e interpretazione. Il progetto ha visto i ragazzi protagonisti non solo davanti alla videocamera, ma anche nella scrittura della sceneggiatura, nella scelta delle immagini e nel montaggio finale, dimostrando impegno, spirito di squadra e grande sensibilità.

Il commento della Prof.ssa Zaccone

“La realizzazione di questo cortometraggio è stata per i ragazzi un’occasione per entrare in contatto diretto con la storia del proprio territorio, per comprenderne l’importanza e per raccontarla con occhi e linguaggi nuovi”, ha commentato la Prof.ssa Zaccone. “È stato un lavoro corale che ha unito competenze diverse, valorizzando i talenti di ciascun alunno e stimolando una riflessione profonda sui valori della memoria e della pace”, conclude.

Durante la cerimonia di premiazione, svoltasi presso la sede ANMIG, la giuria ha sottolineato l’originalità dell’elaborato e la qualità della produzione, conferendo alla classe una menzione speciale oltre al premio principale. Un riconoscimento che ha emozionato studenti e docenti, rafforzando il senso di comunità e il valore educativo di progetti come questo. Per la scuola reggina, un risultato che conferma la forza della didattica innovativa e il ruolo centrale della memoria nella formazione dei cittadini di domani.