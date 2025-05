Reggio Calabria, cittadini nel mirino per tasse sui defunti: monta l’indignazione

StrettoWeb

Emergono nuovi malumori tra i contribuenti di Reggio Calabria dopo diversi casi accaduti tempo fa relativamente alla ricezione di pagamento della TARI intestata a persone decedute da anni. Un cittadino di Reggio Calabria racconta di aver ricevuto una cartella esattoriale per il padre scomparso sette anni prima.

“Solo per mettervi a conoscenza che amministrazione eccellente abbiamo a Reggio Calabria. Mio padre muore nel 2018 e il Comune con un atto giudiziario mi chiede come erede la TARI del 2021. Dove sta la beffa? Spendo meno a pagare 136 euro che a fare ricorso. E chissà a quanti hanno fatto lo stesso giochetto. Volevo chiedere al sindaco, ma per caso state facendo cassa in maniera illegittima?”.

Il caso, denunciato da un residente, ha acceso il dibattito sulla gestione delle imposte locali e sui meccanismi di riscossione automatizzata, spesso scollegati dalla reale situazione anagrafica delle famiglie. L’amministrazione comunale, per ora, non ha rilasciato commenti ufficiali.

