Reggio Calabria, il Cine Teatro Odeon pronto ad ospitare il comico di Colorado Alberto Farina

Al Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria pronto a strappare tante risate il comico Alberto Farina con “La mia famiglia e altre volgarità”. Venerdì 9 Maggio alle ore 21, l’artista di “Colorado” racconterà al pubblico reggino e non solo, aneddoti più o meno verosimili della sua stravagante famiglia e della controversa vita di coppia: dall’infanzia passata tra le ripetizioni di pongo in un malfamato quartiere di periferia dove i bambini rapinano gli zingari, all’impiego presso un call center dal quale è stato licenziato perché parlava troppo al telefono. L’evento, organizzato grazie alla sinergia della famiglia Cuoco con il promoter Mimmo Porcino, si incastona nella ricca programmazione artistica che ha visto in questi mesi, il Cine Teatro Odeon location di eventi di alto spessore culturale. E anche questo penultimo appuntamento che vede protagonista il vulcanico Farina, è una chicca imperdibile.

Il tour teatrale di Alberto avvicina un pubblico vasto ed eterogeneo con idee, battute e gag intelligenti oltre che esilaranti. Romano d’origine, Farina si è diplomato all’Accademia teatrale Ribalte di Enzo Garinei, ha frequentato anche lo “Zelig Lab” ed è noto soprattutto per i monologhi sulla sua vita d’infanzia. La sua popolarità è aumentata nel 2012 grazie al programma televisivo “Colorado” di cui è diventato quasi un pilastro. E’ uno degli artisti più folli, irriverenti, canzonatori e anti politically correct degli ultimi anni, amato da grandi e bambini. In due ore, il noto artista catapulterà gli spettatori in un viaggio comico colorato da battute divertenti rinfrescate con una nuova e frizzante verve. E’ possibile ancora acquistare i biglietti presso il Cine Teatro Odeon o sulla piattaforma autorizzata.

