Reggio Calabria, cassonetti stracolmi e degrado a Gallico Superiore: l’appello dei residenti

Un nuovo grido d’allarme arriva dai cittadini di Gallico Superiore, precisamente in contrada Prioli, a circa 50 metri dalla rotatoria Gallico-Gambarie. I residenti denunciano, con amarezza e preoccupazione, una situazione di degrado ambientale che si protrae ormai da diversi giorni. Di seguito, il messaggio inviato alla redazione di StrettoWeb da alcuni abitanti della zona esasperati per le condizioni in cui versa la strada:

“Buongiorno Direttore. Le chiediamo scusa se la disturbiamo, sono diversi giorni che i cassonetti dell’immondizia davanti casa nostra sono stracolmi e che il contenuto si è riversato per strada, oltre al fatto che i cattivi odori raggiungono tutta la zona, oltre ai Topi che ‘festeggiano’. Abbiamo fatto tante segnalazioni tramite WhatsApp ma, come al solito, tutto tace. Le chiediamo gentilmente di voler pubblicare le foto che inviamo per far vedere la situazione e il degrado a cui ci troviamo. L’ultima raccolta è stata fatta diversi giorni fa, non capiamo perché non venga fatta regolarmente. Nella zona interessata ci sono bambini piccoli e anziani. Ogni cittadino ha il preciso diritto di lamentarsi e di chiedere che la spazzatura venga raccolta con puntualità, anche perché si paga un’apposita tassa (la Tari) sui rifiuti. La ringraziamo anticipatamente e Le auguriamo buona giornata”.

Il disagio, a quanto pare, coinvolge molte famiglie e si ripercuote anche sulla salute pubblica. I residenti lamentano non solo il mancato ritiro dei rifiuti ma anche la presenza di topi e odori insopportabili, che rendono la quotidianità insostenibile. Gli abitanti chiedono risposte concrete e interventi urgenti da parte degli enti competenti, ricordando che il servizio di raccolta dei rifiuti è pagato regolarmente attraverso la tassa Tari e che ogni cittadino ha diritto a vivere in un ambiente salubre e dignitoso.