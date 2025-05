Reggio Calabria, caos sull’inaugurazione del progetto “Anziani Valore di Comunità”: “mia madre ammessa, ma nessuno ci ha avvisati”

StrettoWeb

Si è svolta ieri la festa d’inaugurazione del progetto comunale “Anziani Valore di Comunità”, dedicato al benessere e alla socializzazione della popolazione anziana di Reggio Calabria. Un’iniziativa lodevole nelle intenzioni, ma che rischia di trasformarsi in un’occasione mancata a causa di una gestione comunicativa poco chiara.

A segnalare il disguido è la figlia di una signora regolarmente ammessa al progetto: dopo la pubblicazione della graduatoria, non è mai arrivata alcuna comunicazione ufficiale. “Ho scritto e chiamato più volte. Una volta mi è stato detto che si aspettavano gli arredi dal Comune… come se non fosse lo stesso Comune a organizzare il progetto”, racconta.

Nel frattempo, nessuna informazione è stata pubblicata sul sito istituzionale: né sull’inaugurazione né sull’inizio concreto delle attività. “E oggi scopro che la festa si è tenuta ieri. Mi chiedo come siano stati avvisati gli anziani presenti e se gli altri, come mia madre, potranno ora accedere al centro o se devono aspettare ancora”, aggiunge.

Una denuncia che solleva dubbi sulla trasparenza dell’amministrazione comunale e lascia molti cittadini con interrogativi aperti. Come spesso accade, a pagare il prezzo della disorganizzazione sono proprio i più fragili.