Reggio Calabria, Arangea ritrova la sua identità: intitolata la via principale del quartiere

Il quartiere di Arangea può finalmente festeggiare un traguardo atteso da anni: l’intitolazione ufficiale della principale arteria del rione come “Via Arangea“. Un atto simbolico, ma carico di significato storico, culturale e identitario per la comunità. A dare l’annuncio è il consigliere comunale Rulli, promotore dell’iniziativa: “Finalmente il quartiere acquista la propria identità storica e culturale, col nomignolo di grangia a rappresentare le coltivazioni del prezioso agrume, il bergamotto,” ha dichiarato Rulli. “Una denominazione che racconta un pezzo autentico della nostra terra, legato alla tradizione agricola e alla memoria collettiva.”

La nuova Via Arangea attraversa tutto il quartiere, unendo simbolicamente i luoghi più rappresentativi della comunità, dalle attività commerciali alle abitazioni, fino alla parrocchie risalente all’età borbonica e situata in località Miniera.

“La via passa soprattutto dalla nostra parrocchia,” continua Rulli, “sorta negli anni ‘30 che prese il posto della vecchia chiesa che, in epoca borbonica, diede ospitalità a San Giovanni Nepomuceno, portato dai minatori. Una figura che ha poi trovato dimora nella attuale parrocchia di Arangea assieme a San Filippo Neri diventandone patroni del quartiere”. L’intitolazione rappresenta un segnale importante per la valorizzazione del territorio e per il rafforzamento del senso di appartenenza dei residenti. Un passo avanti che rende giustizia alla storia del quartiere e ai suoi abitanti.

“È una piccola grande vittoria per Arangea e per tutta Reggio,” conclude Rulli. “Ridare un nome significa ridare voce, memoria e dignità a un’intera comunità.”