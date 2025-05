Reggio Calabria, il 27 maggio la presentazione di “Corrado Alvaro e il cinema” | INFO 

StrettoWeb

Corrado Alvaro (1895-1956) è stato scrittore critico, giornalista e spettatore d’eccezione, particolarmente legato al mondo del cinema. Le sue opere e i suoi scritti rivelano una profonda consapevolezza dell’impatto del cinema sulla società e sulla cultura. La presentazione del libro “Corrado Alvaro e il cinema. Una magnifica ossessione” di Maria Cristina Briguglio e Giovanni Scarfò si svolgerà martedì 27 maggio 2025, alle 18,30, presso l’Area Sacra Griso Laboccetta a Reggio Calabria.

Gli autori ne discuteranno con l’esperto di cinema italiano e docente di storia del cinema Paolo Minuto. L’evento, organizzato dalla casa editrice Città del Sole, sarà l’occasione per discutere dell’influenza del cinema sulla produzione letteraria di Corrado Alvaro, e viceversa. Si approfondiranno le sue riflessioni sul cinema come strumento di propaganda, ma anche come mezzo di comunicazione e scambio culturale, in oltre trent’anni di attività culturale e lettura della contemporaneità.

Alvaro, ossessionato da quest’arte “estremamente raffinata, e pure brutale e rozza”, da questa “nuova tragedia moderna, senza mediazioni né attenuanti”, ha scritto di Cinema ogni qual volta gliene fosse data l’occasione (il suo primo articolo è del 1923 e l’ultimo del 1956, pochi mesi prima di morire).

Gli autori:

Maria Cristina Briguglio è docente di Italiano, Storia e Geografia negli Istituti superiori Ha conseguito la laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo presso l’Università di Roma La Sapienza, con una tesi su “I teatri alla Radio”, in collaborazione con Rai Radio Tre, e la laurea magistrale in “Testo, Linguaggi, Letteratura”, con una tesi di Letteratura Italiana su “Le donne di Corrado Alvaro tra realtà e mistero”.

Giovanni Scarfò, è stato direttore della Cineteca della Calabria e Presidente del Centro Studi, Ricerche e Promozione Cinematografica “Francesco Misiano”.

Ha curato la regia dei docufilm: “Melissa 49/99” (1999), “Il caso Misiano” (2005), “La canzone d’Aspromonte” (2012), “Bellezze e Rovine: l’Italia – il Mezzogiorno – di Umberto Zanotti Bianco” (2014).