Reggio Calabria, il 21 maggio “Una pedalata per la vita” | INFO

Il Group Cycling® PROMO EVENT si è fatto promotore dell’ iniziativa “Una Pedalata per la Vita” in ricordo di Giuseppe Giunta. È un evento di Indoor Cycling con un importante fine sociale, quello di promuovere, informare e sensibilizzare i partecipanti e gli intervenuti sul tema della donazione degli organi in collaborazione con ICYFF® – Indoor Cycling & Fitness e con il Gruppo comunale di Reggio Calabria dall’AIDO – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule che annovera oltre tremilacinquecento soci nel Comune di Reggio Calabria.

La manifestazione, aperta ai cittadini, si svolgerà, il prossimo 21 maggio, presso l’ASD CKC Reggio Calabria, sita al primo tratto di Via Nazionale Archi, Reggio Calabria (RC), e prevede il seguente programma:

ore 18.00: prima “ Ride ” di GroupCycling® della durata di circa 1 ora;

” di della durata di circa 1 ora; ore 19.00: intervento divulgativo con proiezione di filmati di Nicola Pavone (presidente Aido Regionale Calabria e Gruppo comunale reggino) e dei dirigenti volontari AIDO del Gruppo comunale di Reggio Calabria ;

; ore 19.45: seconda “Ride” di GroupCycling® della durata di circa 1 ora