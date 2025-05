Reggio Calabria, il 18 maggio ritorna Bicincittà | INFO

StrettoWeb

Domenica 18 Maggio, alle ore 9:30, da Piazza Indipendenza, prenderà il via la 37esima edizione di Bicincittà, una nuova avventura a pedali promossa dalla UISP e organizzata, come ogni anno, a Reggio Calabria con passione e dedizione, dal Circolo Tennis Padel Crucitti. Il Presidente Crucitti Demetrio, instancabile motore di questa macchina organizzativa, è già al lavoro con il suo staff e con il comitato UISP provinciale, per regalare ai cittadini una mattinata indimenticabile, piena di sorrisi, energia e voglia di vivere.

Mercoledì 14 Maggio alle ore 10:30 nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ci sarà la conferenza stampa di Bicincittà in cui verrà illustrato nel dettaglio il percorso urbano che le biciclette seguiranno all’interno della città.

Bicincittà e l’ambiente pedalano insieme

Mobilità alternativa, cultura urbana ed educazione ambientale: questi sono i principi cardine di Bicincittà. Lo scopo è quello di proporre ai cittadini una giornata diversa, all’insegna dello sport, del vivere sano e della mobilità sostenibile.

Ma cos’è quindi Bicincittà? È una manifestazione rivolta alle famiglie con l’obiettivo di coinvolgere l’intero nucleo familiare, dai bambini agli anziani, offrendo la possibilità di vivere una giornata diversa riappropriandosi di spazi urbani quotidianamente invasi dalle automobili e dal caos cittadino.

L’equilibrio e la convivenza tra uomo e contesto urbano sono fondamentali per avviare un processo di cambiamento all’insegna della sostenibilità, che parta dalla consapevolezza delle qualità e del potenziale del territorio in cui si vive: una “città a misura d’uomo” è il nostro obiettivo.

Attraverso Bicincittà, quindi, vogliamo rianimare le capacità di relazione umana attivando tutte le sue vie d’espressione: il corpo, la sua fisiologia, l’energia che sprigiona, affinché torni ad essere espressione della qualità della vita delle nostre città.

Ma perché proprio lo sport? Lo sport è un mezzo di comunicazione, di inclusione e di cambiamento, sia individuale che sociale. Praticando sport, l’individuo è portato ad osservare la città in cui vive con una prospettiva diversa, cogliendo una visione del tutto nuova delle potenzialità corporee e dei possibili cambiamenti che si potrebbero apportare nel proprio contesto quotidiano: ridisegnare gli spazi urbani, pensando alle strade, ai marciapiedi, alle piste ciclabili come grandi impianti sportivi per tutti attraverso le più svariate tipologie di sport, dalla corsa al parkour, dalla bici allo skate. Proprio per questi motivi lo sport rappresenta un canale privilegiato attraverso cui agire e comunicare la sostenibilità.

L’invito, quindi, sarà quello di lasciare l’auto a casa e di prendere la bici per respirare un’aria più pulita, permettendo di godersi la bellezza della propria città, incentivando la realizzazione di piste ciclabili e sensibilizzando l’opinione pubblica sulla possibilità di usare mezzi alternativi all’automobile perché ogni giorno può diventare più “pulito”.

Bicincittà non è soltanto una pedalata: è un inno alla vita all’aria aperta,alla città vissuta senza fretta, al piacere di stare insieme. E’ l’occasione per riscoprire quanto è bello trascorrere del tempo accanto ai propri figli,ai propri nipoti, ai propri amici. E’ un invito a rallentare per godere di ciò che conta davvero: lo stare bene con sé stessi e con gli altri.

E allora forza, gonfiate le gomme, lucidate i caschetti e preparatevi a vivere una domenica mattina diversa, entusiasmante, piena di grinta e voglia di divertirsi. E alla fine della pedalata, come ogni anno il Circolo Crucitti organizza un sorteggio finale con tanti premi e gadgets da donare!

Perché Bicincittà è molto più che un evento sportivo: è un messaggio potente di aggregazione, un ponte tra generazioni, un simbolo di come lo sport possa e debba essere uno strumento di inclusione, dialogo e gioia. Il conto alla rovescia è iniziato.

