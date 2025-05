Pubblicato il libro “Il Diritto Internazionale Umanitario nell’Islam” di Cuzzola e Passarelli

StrettoWeb

E’ stato pubblicato, su Lulu Libri, il libro dal titolo “Il Diritto Internazionale Umanitario nell’Islam” di Paolo Fortunato Cuzzola e Silvestro Passarelli. Il volume si propone come strumento di dialogo e integrazione, rivolto non solo agli operatori del diritto ma anche a chiunque desideri comprendere meglio la cultura islamica. In un’Italia sempre più multietnica, la conoscenza delle norme e dei valori degli altri popoli è presentata come chiave per superare le barriere culturali e promuovere una convivenza pacifica e rispettosa.

Il testo “Il Diritto Internazionale Umanitario nell’Islam” è un’opera ambiziosa e approfondita che si propone di illustrare, in chiave sistematica e accessibile, il rapporto tra diritto islamico e diritto internazionale umanitario.

Contenuto e struttura

Il volume si presenta come un manuale organico, pensato sia per professionisti delle Forze Armate e dei Corpi Ausiliari sia per chiunque voglia approfondire la materia. La struttura in capitoli tematici è ben definita, con un indice che copre in modo esaustivo i diversi aspetti del diritto islamico e la sua interazione con il diritto internazionale.

I primi capitoli trattano del diritto islamico in senso generale: fondamenti, scuole giuridiche, fonti, istituzioni, e norme sullo status personale. Seguono capitoli su ambiti specifici del diritto (penale, economico, di famiglia). Gli ultimi capitoli sono i più rilevanti per il tema del manuale: trattano della concezione islamica della guerra, della codificazione moderna del diritto umanitario e del recepimento nelle legislazioni dei paesi musulmani.

Punti di forza

Completezza e rigore: Il testo mostra un’approfondita conoscenza della materia, unendo la tradizione giuridica islamica classica con le sfide contemporanee.

Contestualizzazione storica e religiosa: gli autori inseriscono efficacemente gli istituti giuridici nella cornice della teologia islamica, chiarendo come la sharīʿa si applichi nella vita pubblica e privata.

Approccio comparatistico: L’opera mette a confronto, senza pregiudizi, il diritto islamico e quello internazionale, mostrando le affinità e i punti di frizione.

Utilità operativa: È evidente la destinazione pratica del testo, pensato anche come supporto formativo per chi opera in contesti multinazionali o in missioni umanitarie. Un elemento prezioso è la prospettiva secondo cui il diritto umanitario non è solo un prodotto occidentale, ma possiede radici anche nella tradizione islamica.

“Il Diritto Internazionale Umanitario nell’Islam” è un testo valido, ben documentato e particolarmente utile per chi opera nel diritto, nella diplomazia o in contesti interculturali.