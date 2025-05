Polo Liceale Locri, studenti giurati per il “Premio per la cultura mediterranea 2025”

StrettoWeb

Grande entusiasmo e soddisfazione per il Polo Liceale “Zaleuco – Olivetti – Panetti – Zanotti”, guidato dal Dirigente Carmela Rita Serafino, che ha visto un gruppo di studenti, delle diverse sedi del Polo, essere scelti come Giuria della sezione narrativa giovani, insieme ad altre nove scuole di Calabria e Lucania, nell’ambito del “Premio per la Cultura Mediterranea 2025”, organizzato dalla Fondazione Carical di Cosenza. Anche quest’anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania ha bandito la diciannovesima edizione del premio.

La Calabria e la Basilicata, per collocazione geografica, sono storicamente terre di insediamenti, di incontro di popolazioni e civiltà provenienti dall’area mediterranea, pertanto depositarie di antiche tradizioni, sedimentatesi nel tempo grazie ai contributi di diverse componenti culturali, etiche e religiose. La Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, che ha nelle due regioni il proprio territorio di riferimento, si fa interprete di questa eredità con l’istituzione dell’iniziativa denominata “Premio per la Cultura Mediterranea”, che intende: 1) riconoscere i meriti di quanti contribuiscono all’approfondimento e alla conoscenza delle culture mediterranee, anche nelle loro implicazioni di attualità;2) favorire il dialogo e la comprensione tra le diverse espressioni culturali del Mediterraneo; 3) promuovere, attraverso un apposito “laboratorio” e con il coinvolgimento di scuole delle due regioni, la lettura tra i giovani.

Il Premio, per l’articolazione che lo caratterizza (otto sezioni), per l’autorevole profilo internazionale della Giuria, presieduta dal Prof. Mario Bozzo, per gli eventi collaterali che lo accompagnano lungo tutto l’arco dell’anno (incontri, presentazioni di libri, ecc) e per il coinvolgimento delle scuole delle due regioni, ha un’inconfondibile specificità ed è destinato ad incidere positivamente sulla crescita culturale dei due territori. Per questo rientra, a pieno titolo, nelle attività istituzionali della Fondazione, quale oggetto attivo che, nel corso dell’anno, promuove altre iniziative riconducibili agli obiettivi che ne hanno ispirato l’istituzione. Al fine di promuovere l’attività svolta, organizza incontri con il mondo della stampa e della comunicazione, a livello nazionale e delle due regioni di riferimento, dopo le determinazioni della Giuria Internazionale e in prossimità della Cerimonia di Premiazione.

I ragazzi, di cui è doveroso ricordare i nomi: Chiara Alecci, Greta Arone, Anna Furci, Viviana Lafronte, Matteo Leonello, Nicole Guerrisi, Antonella Giampaolo, Mattia Monaco, Aurora Spataro, Giusy Tavernesi, Giulia Versaci, classe IV B del Liceo Scientifico “Zaleuco”; Antonella Commisso, Viviana Fuda, Annalisa Mazzone, Sharon Nasso, Vanessa Pugliese, Maria sofia Torre, classe IV A del Liceo Sportivo di Gioiosa Ionica; Maria Cua, Sara Sergi, classe IV D del Liceo Artistico di Siderno, Stefania Antonucci, Jasmine Commisso, Giulia Macrì, Lucrezia Pezzaniti, Pietro Sgambelluri, Elena Talia, classe IV A del Liceo Classico “Ivo Oliveti”, hanno letto una serie di opere prime, guidati nel percorso dalla Referente Concorsi per il Polo Liceale prof.ssa Rossella Fontana, scegliendo tra essi una terna: “Quella notte a Saxa Rubra” di Maurizio Mannoni, “La notte sopra Teheran” di Moshir Pour Pegah, “Il coraggio di Rosa” di Marisa Manzini, che hanno presentato martedì 6 Maggio a Cosenza in occasione di una consulta sommaria della Giuria Giovani, mettendola a confronto con quelle delle altre scuole.

Come rappresentanti del Polo sono stati presenti: Matteo Leonello, in qualità di Alfiere della Giuria Giovani e Anna Furci, entrambi della IV B dello Zaleuco, accompagnati dalla prof. Fontana. Durante la giornata ogni alfiere di ciascuna scuola ha motivato la scelta della propria terna. Al termine sono stati selezionati come romanzi finalisti, che parteciperanno all’evento di premiazione al Rendano di Cosenza: “La notte sopra Teheran” di Moshir Pour Pegah, “Quella notte a Saxa Rubra” di Maurizio Mannoni, “Tutta la vita che resta” di Roberta Recchia.

Un plauso a Matteo Leonello che ha rappresentato magistralmente la scuola con la sua approfondita e dettagliata recensione dei testi. Grazie ad opportunità come questa, i talenti dei giovani possono emergere in maniera dirompente, inondando di bellezza la nostra terra. “La lettura e la scrittura sono i poteri più potenti di cui disponiamo, ci ampliano la mente, ci fanno crescere, ci migliorano, a volte ci illuminano e ci fanno prendere nuove strade, ci permettono di cambiare idea, ci danno il coraggio di fare ciò che desideriamo” (Lorenzo Marone).

