Polistena, Consiglio Comunale il 26 maggio “Ferma condanna aggressione lavoratore”

Il sindaco di Polistena Michele Tripodi e il presidente del Consiglio Comunale Angelo Borgese, hanno rivolto un invito alla cittadinanza a partecipare alla al Consiglio Comunale convocato in seduta straordinaria pubblica per discutere, come specificato all’ordine del giorno “Ferma condanna dell’aggressione contro un lavoratore e di ogni forma di violenza e prevaricazione“, dell’argomento in questione che riveste interesse per la comunità civile e democratica di Polistena.

Si comunica altresì che sarà possibile intervenire al dibattito poiché la seduta è aperta agli interventi del pubblico. L’episodio in questione si riferisce all’aggressione di un operaio in un cantiere, si pensa per motivi politici.