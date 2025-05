Da Serena Rossi a Simone Cristicchi: la Polis Cultura presenta il festival estivo di Catonateato con grandi ospiti

StrettoWeb

Con una stagione invernale al Teatro Cilea appena conclusa con straordinario successo, la Polis Cultura presenta il Festival estivo Catonateatro che tocca questa estate lo storico traguardo delle 40 edizioni. Un cartellone estivo come sempre di grande livello artistico, a partire dai 4 eventi lanciati in anteprima e le cui vendite sono già partite. Il primo di questi è quello di un’artista davvero speciale, una delle attrici più amate dal pubblico italiano, vista anche la fortunatissima serie Rai Mina Settembre. Stiamo parlando della bravissima Serena Rossi che aprirà Catonateatro 40° Domenica 3 Agosto con il nuovo spettacolo SereNata a Napoli – Notturno di musica e parole, un grande omaggio alla sua città, il primo progetto teatrale che vede Serena autrice e interprete. “Sentivo da tempo il bisogno di tornare su un palco teatrale e mi è venuto naturale pensare alla mia Napoli, alla sua musica e alla sua gente. SereNata a Napoli è un atto d’amore per la mia terra, dove ogni vicolo canta e ogni leggenda vive”. In scena Serena Rossi è accompagnata e dialoga con l’orchestra di sei elementi guidata dal maestro Valeriano Chiaravalle.

Dopo le date invernali, quasi tutte sold out, se ne sono aggiunte nuove in location estive, Spoleto, il Teatro Romano di Verona, Pompei e appunto Catona. Il secondo nome è quello del cantautore Simone Cristicchi, in scena all’Arena Alberto Neri il 5 Agosto. Dopo il successo travolgente del tour teatrale Franciscus e l’acclamazione al Festival di Sanremo 2025 con Quando sarai piccola, brano che gli è valso il Premio Bigazzi per la miglior composizione e il Premio Sala Stampa Lucio Dalla, Simone Cristicchi torna a incantare il pubblico con il nuovo progetto live: Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025. Sul palco, Cristicchi si svela in tutta la sua essenza: cantattore, poeta della parola e interprete sensibile, capace di muoversi tra registri diversi con quella maestria che lo ha reso una figura unica nel panorama artistico italiano. A impreziosire la serata sarà la collaborazione con lo Gnu Quartet, ensemble dal timbro raffinato e imprevedibile, che in commistione con la storica band di Cristicchi daranno vita ad una inconfondibile cifra stilistica.

L’8 Agosto un’esclusiva imperdibile è quella del Musical Show Sister Act 1&2 con la strepitosa Belia Martin. Uno show musicale che ripercorre la storia dinamica e piena di ritmo che consacrò Whoopi Goldberg nell’indimenticabile ruolo di Deloris Van Cartier protagonista assoluta dei film Sister Act 1 e 2. Lo spettacolo sarà un concentrato di allegria e divertimento, un’occasione per trascorrere due ore di musica elettrizzante e lasciar aprire il cuore alle emozioni. Belia Martín, nata a Madrid da madre cubana, sarà nuovamente la straordinaria protagonista di Sister Act 1&2, dopo essere stata Deloris Van Cartier per la versione spagnola del musical e della produzione italiana del Teatro Brancaccio in collaborazione con la Compagnia della Rancia.

Un altro evento in esclusiva da non perdere è West Side Story, il capolavoro per eccellenza del teatro musicale, acclamato dagli spettatori di tutto il mondo, presentato all’Arena Alberto Neri nel gran finale di Stagione il 27 Agosto, nella versione adattata per il pubblico italiano da Massimo Romeo Piparo che ne firma anche la regia. Dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto al Teatro Sistina di Roma, proseguirà anche in estate nelle suggestive arene archeologiche italiane e in esclusiva a Catonateatro. Tratto dall’omonimo Musical che Arthur Laurents, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim e Jerome Robbins crearono nel 1957 ispirandosi al Romeo e Giulietta di William Shakespeare da cui poi nel 1961 venne realizzato anche il celebre film diretto dallo stesso Robbins, che ottenne dieci premi Oscar. Con la straordinaria colonna sonora composta da Bernstein suonata dalla grande Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello, sul palco oltre 30 artisti: nel ruolo di Tony, Luca Gaudiano (vincitore di Sanremo Giovani nel 2021 e dell’edizione dello scorso anno del varietà di Rai1 “Tale e Quale Show”) e in quello di Maria, Natalia Scarpolini, già nel cast di Cats dello stesso Piparo (visto al Cilea a Marzo sempre grazie alla Polis Cultura).

Annunciata la sezione musicale con questi 4 splendidi eventi, proseguiamo a descrivere la rassegna con l’immancabile prosa che arricchirà il cartellone con altri 5 spettacoli. Domenica 10 Agosto un classico senza tempo, capolavoro della letteratura italiana, I Promessi sposi di Alessandro Manzoni, un vero e proprio grande evento che arriva all’Arena Neri grazie all’adattamento del drammaturgo e regista Giuseppe Argirò che descrive così lo spettacolo “La difficoltà nel trasporre teatralmente i Promessi Sposi non consiste nel passaggio dalla narrativa al teatro, peraltro aiutato dalla scrittura dell’autore, così densa di colore da apparire naturalmente scenica, bensì nel mantenere intatta la vita poetica che pervade ogni pagina del romanzo. Lo spettacolo cerca di ridurre questa distanza grazie alla presenza di un attore, memore della tradizione del grande teatro italiano: Giuseppe Pambieri, che riveste i panni proprio dello scrittore, Alessandro Manzoni”. In scena tra gli altri Paolo Triestino e Micol Pambieri.

Mercoledì 13 Agosto è la volta di San Giovanni Decollato di Nino Martoglio, già celebre film con Totò, l’esilarante commedia vede come protagonista Miko Magistro e la partecipazione straordinaria del grande Tuccio Musumeci. E’ una commedia che mescola storia, tradizione e folclore e che, nonostante la miriade di edizioni e di interpretazioni, non conosce l’usura del tempo. E ancora la grande commedia all’italiana ispira un altro celebre titolo, La Banda degli onesti dello storico duo Age e Scarpelli. Chi non ricorda Totò e Peppino impegnati nella truffa del secolo, inesorabilmente destinata a fallire per “eccesso d’onestà”? La scelta di questa piéce è dunque l’omaggio ai due maestri della commedia con un testo dalla verve comica assoluta, spigliata, briosa, dotata di un dialogo vivace. Vincenzo Volo, beniamino del pubblico di Catonateatro, è tra i protagonisti, Alessandro Idonea è regista e interprete.

E arriviamo al grande ritorno dei due mattatori siciliani per anni ospiti fissi dei cartelloni della Polis Cultura, Pippo Pattavina e Enrico Guarneri, due attori che non potevano mancare ai festeggiamenti dei 40 anni della storica kermesse estiva in riva allo Stretto. Pattavina sarà splendido protagonista de Il Ratto delle Sabine: “Il testo di Franz Vön Schöntan – spiega Pattavina, anche regista – nel suo impianto originale è rimasto inalterato anche se ha subìto, in questa edizione, diversi rimaneggiamenti. Si tratta comunque di una commedia deliziosa che regalerà agli spettatori due ore di pieno divertimento”.

Sabato 23 Agosto tocca a Enrico Guarneri grande amico e idolo del pubblico di Catonateatro che sarà in scena con l’esilarante Il Paraninfo tratto dall’omonima commedia di Luigi Capuana, con la regia di Antonello Capodici, una delle opere più brillanti della letteratura siciliana, che unisce verismo e comicità in un intreccio irresistibile di gag, personaggi grotteschi e dialoghi ricchi di umorismo, insomma terreno fertile per Guarneri. Un ricco cartellone come sempre per tutti i gusti. La campagna abbonamenti è in corso insieme alla vendita dei singoli biglietti per i soli 4 eventi musicali. Non resta dunque che affrettarsi per riuscire a partecipare ad un’altra estate spettacolare e festeggiare insieme alla Polis Cultura i 40 anni di Catonateatro.

