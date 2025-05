Playout Serie B Interregionale, Rende batte Marigliano in Gara-1

StrettoWeb

Partita da “dentro o fuori” per la Sintegra Rende che ha affrontato Gara-1 dei Playout di basket. Il tema di coach Carbone si impone per 89-76 contro Marigliano e guarda con ottimismo la seconda gara prevista giovedì prossimo. Grande difesa e gioco attento sia sotto canestro che da parte degli esterni. Così è arrivata la vittoria dinanzi ai tifosi di casa, al Polifunzionale di Quattromiglia.

Molto soddisfatto il Coach calabrese, Pierpaolo Carbone: “la squadra ha giocato bene, non è mai facile entrare in campo in queste gare. Eppure, dopo qualche minuto abbiamo preso le misure e gestito benissimo ogni fase del match“. In effetti, dopo un giusto equilibrio, la Sintegra ha poi toccato quota +22 nel terzo tempo, per la gioia dei tifosi accorsi numerosi sugli spalti.

Felice ed emozionato anche Il capitano, Simone Ginefra: “Abbiamo vinto una bella partita, siamo stati concentrati fino all’ultimo istante e seguito le indicazioni del coach. Una bella prova di squadra, insieme. Ci siamo anche divertiti ma adesso attenzioni puntate su gara 2“.

Tabellino Sintegra Rende-Marigliano 89-76

Sintegra Rende: Gatta 20, Beyrne 11, Lacadamo 3, Ginefra 9, Ballati 7, Diouf 5, Baquero 12, Guido, Facciolà 8, De Angelis 14. All. Carbone

Marigliano: Godwin 2, Guadagni, Spera 13, Ogiemwonyi 5, Filipovic 16, Sakalas 14, Gonzalez 15, Baldino 3, Matrisciano, De Riggi 8

Arbitri: Barbagallo e Puglisi

Note: parziali 25-22; 19-17; 27-11; 18-26

