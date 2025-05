Playoff Futsal, Futura-Pescara: la presentazione del match

StrettoWeb

Un traguardo inseguito con grinta e con la giusta mentalità. Oggi, la Futura, meritatamente, gioca il suo Playoff. Si gioca il Playoff per la Serie A. Ospite, delle ore 16 al Palattinà, impianto che promette cuore e passione più che mai, arriverà Pescara, seconda forza del torneo. La sfida sarà trasmessa sul canale nazionale YouTube della Divisione Calcio a 5. La Futura, dopo aver presentato il nuovo sponsor di maglia per la post-season, l’azienda C.A.D.I., nome che rievoca fasti meravigliosi e storici del Futsal reggino e nazionale, lancia la sfida con il giusto entusiasmo.

Massima concentrazione per i ragazzi di Tonino Martino ed Humberto Honorio. Una bella vittoria casalinga al Palattinà ed un pareggio in trasferta durante il campionato contro gli abruzzesi ma, il Playoff, ovviamente è un’altra storia.

Tra le fila degli abruzzesi, Morgado e Junior, vincitori di tanti scudetti e titoli, fanno ancora la differenza nonostante l’età, idem Coco Smith, calcettista con tantissimi anni di serie A nel bagaglio. Rodriguez e Calderolli sono giocatori navigati e importanti per il collettivo. Masi, Marrazzo, Liviero e Baiocchi rappresentano invece la quota italiana, alzando il livello del roster. Mazzocchetti (con trascorsi in Serie A) e Cilli sono portieri di grande affidamento. La squadra, allenata da Saverio Palusci (anche lui con trascorsi in A).

Semplice la formula: dall’altra parte del tabellone si gioca Taranto contro Melilli. Le vincenti delle rispettive serie di Playoff si sfideranno a caccia dell’unico posto in Serie A del raggruppamento.

Arbitrano i signori Vincenzo Buzzacchino di Taranto e Giuseppe Lamorgese di Palermo con Giuseppe Cundò di Soverato al cronometro.