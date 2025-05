Pallavolo Messina-Viagrande, Santoro: “abbiamo vinto all’andata, dobbiamo mettercela tutta”

StrettoWeb

La Pallavolo Messina torna in campo, sul taraflex della Juvara domenica pomeriggio, in serie D femminile. La formazione di coach Massimiliano Triolo, ospiterà l’Universal Viagrande, la formazione etnea al momento ha 14 punti in classifica ed è terzultima in graduatoria. Capitan Tringali e compagne invece si trovano ultime con 7 punti conquistati fin qui in stagione. La sfida è in programma domenica alle ore 18:30 presso la palestra Juvara, arbitrerà l’incontro il signor Marco Leonardi. All’andata fu vittoria per le biancorosse per tre set a zero ed è stata anche l’ultima vittoria ottenuta dal gruppo in stagione.

Una partita che sarà di fondamentale importanza per muovere la classifica contro una squadra sulla carta abbordabile e potendo sfruttare il fattore campo, alla fine del campionato mancano quattro giornate. A presentare la sfida Arianna Santoro, una delle palleggiatrici della squadra utilizzata nelle ultime settimane anche nel ruolo di opposto: “Veniamo da un turno di riposo e dobbiamo cercare di dare il massimo per vincere qualche partita in questo finale per migliorare la nostra posizione, ce la metteremo tutta. Abbiamo vinto all’andata contro questo avversario ma non dobbiamo cullarci su quel risultato e impegnarci domenica. Abbiamo sfruttato lo stop del campionato per lavorare sia sulla condizione atletica e anche sulla tecnica. Al di là dei ruoli che faccio in campo a me piace giocare a pallavolo, ovviamente c’è quello che preferisco ma mi va bene tutto”.

