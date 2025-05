Pallavolo Messina, ultima della stagione in trasferta contro l’Akis Volley

StrettoWeb

Destino della Pallavolo Messina già deciso con la formazione della famiglia Team Volley che non potrà schiodarsi dall’ultimo posto nella classifica di Serie D femminile e quindi retrocederà. Nonostante questo resta ancora una partita da giocare, l’ultima valida per la 26ª giornata di campionato nel girone B, che vedrà le atlete di coach Massimiliano Triolo opposte all’Akis Volley già salvo. Match in programma in casa delle etnee alle ore 17:30 domenica 1 giugno presso l’istituto “Raciti” di Acireale, ad arbitrare l’incontro Daniela Queck.

Così Marzia Corso, centrale della Pallavolo Messina: “È stato un campionato complicato, pieno di ostacoli e sfide che, purtroppo, non siamo riuscite a superare come avremmo voluto. Sappiamo che la retrocessione è ormai matematica, ma questo non cambia la nostra voglia di lottare e di onorare fino all’ultima palla il lavoro fatto in questi mesi. Scenderemo in campo per dimostrare, prima di tutto a noi stesse, che siamo una squadra vera, unita, e che abbiamo ancora tanto da dare. Credo profondamente nelle mie compagne e nel nostro valore, e questo finale sarà un punto da cui ripartire, più determinate che mai”.

All’andata alla Juvara la formazione di coach Triolo rincorse le etnee pareggiando prima 1-1 e poi 2-2 nel conto dei set, prima di capitolare al tiebreak e conquistando quello che finora è stato l’ultimo punto aggiunto in classifica, ricordando quella partita Corso aggiunge: “Affronteremo una squadra che all’andata ci ha battute al tie-break, quindi sappiamo che sarà una sfida tosta e da non sottovalutare. Ma se giochiamo come sappiamo, possiamo davvero dire la nostra”.