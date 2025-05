Villa San Giovanni, il “Nostro-Repaci” trionfa ai Giochi dell’Antica Grecia

StrettoWeb

La pista di atletica di Crotone ha incoronato ieri i nuovi campioni regionali dei “Giochi dell’Antica Grecia”, manifestazione sportiva ispirata ai valori olimpici della classicità dedicata agli studenti delle scuole superiori. A conquistare l’ambito titolo sono stati gli allievi dell’I.I.S. “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni (RC), che hanno saputo distinguersi in una competizione che ha visto al via i migliori atleti delle scuole secondarie della regione.

Il successo è arrivato al termine di una giornata intensa, nel corso della quale la squadra guidata dal prof. Marco Vitale, docente di Scienze Motorie, ha dimostrato di aver lavorato con metodo e determinazione. A fare la differenza sono state le prestazioni di alto livello in tutte le specialità in gara, con un bottino di medaglie che ha fatto la differenza nel punteggio complessivo.

Tra i protagonisti della giornata spicca Roberto Lodomini della classe 2^I del Liceo Sportivo, che ha primeggiato nella gara dei 200 metri conquistando il primo posto. Non da meno Raffaele Barillà, sempre della 2^I, che ha ottenuto l’argento nei 1000 metri, e Marco Santoro della 2^H del Liceo Scientifico, secondo nei 400 metri. Prestazioni convincenti anche per Riccardo Ndrehilaj della 2^A dell’ITE, quarto nel lancio del peso, e Denis Toader della 1^A ITE, quarto nel salto in lungo.

In campo femminile, Monica Vitale della 2^I ha contribuito al successo di squadra con il secondo posto nel salto in lungo.

“Il risultato di oggi è frutto di un lavoro quotidiano che parte dall’attività sportiva extracurricolare del nostro Istituto“, spiega il Dirigente scolastico, professoressa Maristella Spezzano. “È un risultato che ci rende particolarmente fieri perché dimostra come la scuola possa essere un vero laboratorio di eccellenze, dove dedizione e impegno si trasformano in traguardi importanti“.

La vittoria assume, infatti, un significato ancora più particolare considerando che nessuno degli atleti della squadra maschile pratica atletica leggera a livello agonistico. Un dato che sottolinea l’efficacia del programma di atletica dell’Istituto, specialità coordinata dal prof. Vitale con il sostegno della dirigenza e dell’intero Dipartimento di Scienze motorie.

Il titolo regionale conquistato ieri rappresenta il coronamento di un percorso fatto di allenamenti costanti e sacrifici, che ha saputo trasformare la naturale propensione sportiva degli studenti in una prestazione di alto livello. Una vittoria che conferma la tradizione sportiva del “Nostro-Repaci” e proietta questi giovani atleti verso nuove sfide e obiettivi ancora più ambiziosi.