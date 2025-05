Mosorrofa, il 16 maggio l’incontro “Problemi irrisolti e prospettive del territorio” | INFO

StrettoWeb

Il Comitato di Quartiere Mosorrofa in collaborazione con la parrocchia San Demetrio, accogliendo la richiesta del Movimento Civico “Cultura e legalità” che desidera incontrare le periferie per conoscere da vicino le problematiche e le risorse dei territori, ha organizzato un evento pubblico Venerdì 16 maggio alle ore 18.00 presso il salone Antonino Caridi in via Strapunti Mosorrofa (RC).

Dopo un’introduzione e una descrizione sommaria dello stato dell’arte dei quartieri Mosorrofa e Sala di Mosorrofa da parte del presidente del Comitato Pasquale Andidero e un intervento del promotore del Movimento civico Eduardo Lamberti Castronuovo sarà data la parola ai cittadini. La parte pregnante dell’incontro sarà proprio questa. L’incontro si svolgerà con la massima apertura agli interventi dei cittadini perché si vuole ascoltare chi vive sulla propria pelle i problemi e conosce anche le potenziali risorse del territorio.

L’intento del Comitato di incontrare chiunque ha piacere e voglia di conoscere a fondo il territorio di Mosorrofa e Sala di Mosorrofa ha l’obiettivo di mettere in luce tutte le esigenze che questi territori hanno per raggiungere una degna qualità di vita per i loro residenti e per gli eventuali visitatori e per mettere in evidenza le bellezze, ricchezze e potenzialità di questi borghi per uno sviluppo futuro che possa far invertire la rotta delle emigrazioni, soprattutto di giovani, che impoverisce costantemente questo lembo di terra. Il titolo dell’incontro pubblico è appunto: Mosorrofa e Sala di Mosorrofa: Problemi irrisolti e prospettive di sviluppo del territorio.

A tutti i cittadini che vorranno intervenire verrà dato modo di farlo, e per dare spazio ad ognuno verrà contingentato il tempo d’intervento. Desiderosi di ascoltare quelle che sono le visioni sia del negativo da correggere e migliorare che del positivo da valorizzare e rendere fruibile alla collettività, invitiamo la popolazione a partecipare.

Coscienti che non sarà certamente quest’evento a cambiare la storia di Mosorrofa e Sala di Mosorrofa siamo allo stesso tempo convinti che attraverso tanti piccoli passi si potrà raggiungere la meta. Muoversi è importante perché chi sta fermo non raggiungerà mai nessun obbiettivo. Sarà solo una goccia ma come diceva Madre Teresa di Calcutta “Tante piccole gocce formano il mare”.

