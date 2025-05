Monasterace e AbaRc, al via il 4° intervento del progetto “MORE”

StrettoWeb

Monasterace punta sulla rigenerazione culturale: al via l’intervento n° 4 del progetto “MORE” in collaborazione con l’Accademie di Belle Arti di Reggio Calabria. Il Comune di Monasterace investe nella cultura come leva di rinascita sociale e territoriale, con il lancio del progetto “Monasterace Open Resources – MORE”, presentato il 15 marzo 2022 nell’ambito dell’Avviso Pubblico del 20 dicembre 2021 per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dal PNRR (M1C3 – Intervento 2.1). L’accordo di collaborazione siglato con l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, che consente intese tra enti pubblici per obiettivi di interesse comune. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha confermato l’ammissibilità di tali accordi anche per le istituzioni universitarie e di alta formazione.

L’Accademia, riconosciuta a livello nazionale per la sua eccellenza nei campi della comunicazione visiva, della grafica e della cinematografia, metterà a disposizione del progetto le proprie competenze per la realizzazione di una serie di iniziative. Tra queste: la produzione di una guida turistica artistica, un video promozionale e altri strumenti per la valorizzazione del territorio. Il cuore operativo del progetto sarà il borgo antico di Monasterace, dove saranno ospitati 20 studenti provenienti dai corsi di fumetto e illustrazione, grafica e cinematografia dell’Accademia, affiancati a rotazione da 8 docenti. Un’esperienza immersiva e formativa che unisce creatività e promozione territoriale, con l’obiettivo di trasformare il borgo in un laboratorio di rigenerazione culturale.

Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione tra enti locali e le due Accademie calabresi – Reggio Calabria e Catanzaro – unendo competenze e visioni complementari. L’ambizione è quella di rilanciare il patrimonio artistico e culturale di Monasterace in una chiave contemporanea e sostenibile, capace di generare nuove opportunità per la comunità locale e per le giovani generazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.