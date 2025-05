Messina, la viabilità per lavori di Italgas a Bisconte

StrettoWeb

Il servizio Mobilità Urbana del comune Messina ha previsto provvedimenti viari per permettere lavori Italgas lotto 1 Bisconte nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Pertanto da lunedì 5 sino a venerdì 16 maggio, saranno istituiti in via Caltanissetta, nel tratto compreso tra le vie Nicosia e Udine, a Bisconte, il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati; il restringimento della carreggiata stradale nei tratti interessati dai lavori, garantendo in sicurezza il regolare svolgimento del transito veicolare; il senso unico alternato di circolazione; e il limite massimo di velocità di 30 km/h.

