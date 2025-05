Messina, l’IIS Verona Trento Majorana diventa campione provinciale di Baskin

StrettoWeb

L’IIS Verona Trento Majorana di Messina, è diventato campione provinciale di Baskin nella finale con i ragazzi dell’IIS La Farina. Una squadra quella dell’IIS Verona Trento Majorana nata quest’anno, con tanta forza e grande entusiasmo di crescere, di portare avanti i valori di questa meravigliosa disciplina, promuovendo inclusione e garantendo il diritto di tutti di avvicinarsi allo sport. Il Baskin difatti, è un’attività sportiva innovativa basata sul gioco del basket, concepita per permettere a ragazzi e ragazze con e senza disabilità di giocare insieme nella stessa squadra.

E’ una fusione tra “basket” e “inclusivo”, evidenziando il suo obiettivo principale di inclusione sociale attraverso lo sport. Il Baskin si caratterizza per alcune regole specifiche che garantiscono la partecipazione di tutti i giocatori, indipendentemente dalle loro abilità fisiche o cognitive. Ad esempio, il campo di gioco è strutturato in modo diverso, con più canestri, e ogni giocatore ha un ruolo specifico che si adatta alle sue capacità. Questo permette di valorizzare le abilità individuali e di promuovere l’interazione e la cooperazione tra i partecipanti. Grazie al Baskin, lo sport diventa uno strumento potente per la socializzazione e lo sviluppo personale, incoraggiando valori di rispetto, collaborazione e equità.

Le parole Di Prima

“Grazie ai docenti di scienze motorie – spiega la dirigente scolastica Simonetta Di Prima – che hanno guidato con travolgente entusiasmo gli studenti, alla coordinatrice provinciale di ed. fisica prof.ssa Vicenza Collorà, al tecnico Filippo Frisenda e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale questa esperienza. Sono felice di congratularmi con i nostri studenti e docenti per aver raggiunto il prestigioso titolo di Campioni Provinciali di Baskin. Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra caratterizzato da dedizione, entusiasmo e grande capacità inclusiva, valori fondamentali per la nostra istituzione. Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo: ai docenti per la loro instancabile guida e motivazione, per il loro supporto tecnico e umano. Un ringraziamento speciale va anche a tutti i ragazzi, veri protagonisti di questa entusiasmante avventura, che hanno dimostrato come lo sport possa unirci tutti, ciascuno con le proprie abilità”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.