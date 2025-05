A Messina la scienza si racconta tra una birra e l’altra: torna Pint of Science

StrettoWeb

Dalle stelle di neutroni fino disturbi del neurosviluppo, tutti passando rigorosamente attraverso una birra: torna dal 19 al 21 maggio Pint of Science, l’evento di divulgazione scientifica che da 10 anni porta la scienza nei pub italiani. Ben 25 le città italiane coinvolte quest’anno, da Messina a Trento, da Cagliari a L’Aquila. “Anche quest’anno Pint of Science si riconferma come un evento di riferimento nel panorama mondiale della divulgazione scientifica. Con la nostra attività vogliamo avvicinare quante più persone possibile a scienza e tecnologia“, ha detto Alessia Tricomi, presidente dell’associazione Pint of Science Italia.

L’iniziativa che quest’anno di svolgerà in contemporanea in 27 paesi nei 5 continenti, nasce nel 2013 da un’idea di due ricercatori dell’Imperial College di Londra – Michael Motskin e Praveen Pau – per rendere la scienza accessibile, interessante e divertente per tutti, anche per chi non è esperto, ma ha la passione per la ricerca scientifica. Quest’anno Pint of Science festeggerà i suoi 10 anni di presenza in Italia, con il supporto dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, di Nqsti e Mnesys, offrendo l’opportunità unica di confrontarsi con esperti di ogni settore scientifico. Si spazia dei disturbi di Adhd, raccontati al Birrificio Torino, fino alla matematica delle onde all’Irish Pub Ganzirri di Messina, passando da un viaggio tra le particelle con i ricercatori Angela Zaza e Vincenzo Mastrapasqua dell’Infn di Bari e i segreti dei computer quantistici con Davide Massarotti e Giuseppe Serpico dell’Università Federico II di Napoli.