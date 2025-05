Messina scala 53 posizioni nello Smart City Index. Basile: “continueremo a investire”

StrettoWeb

Messina conquista il 34° posto nello Smart City Index 2025 di EY, guadagnando ben 53 posizioni rispetto all’edizione del 2022. Un risultato eccezionale che riflette l’impegno dell’Amministrazione comunale nel guidare la città verso un modello innovativo e sostenibile di sviluppo urbano. “Questo risultato non è frutto del caso, ma di una visione chiara e condivisa che ha guidato le nostre scelte”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile. “Messina si sta trasformando in una smart city a tutti gli effetti, capace di affrontare le sfide del futuro puntando su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e coesione sociale”.

Il balzo in classifica è supportato da miglioramenti significativi in tutte le aree chiave analizzate dall’Index – transizione digitale, transizione ecologica e inclusione sociale – con una performance in crescita di oltre il 50% sia per la readiness (capacità strutturale) sia per i comportamenti dei cittadini.

Tra i primati: la leadership nella transizione ecologica, la crescita digitale e l’impegno per l’inclusione sociale.

Messina si distingue per l’ottima performance nella “readiness” ecologica, superando la media delle città metropolitane del Sud. Un risultato che riflette interventi strutturali mirati, come l’elettrificazione del trasporto pubblico, l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, la diffusione di impianti fotovoltaici e la promozione della mobilità dolce. La città ha inoltre registrato un tasso di incremento quadruplo rispetto alla media nazionale nei comportamenti legati alla sostenibilità ambientale.

Rilevante anche il risultato nella crescita digitale, che pone Messina tra le realtà più dinamiche del Mezzogiorno. Dal 2018 a oggi, il Comune ha investito in tecnologie avanzate, come le telecamere intelligenti utilizzate per la sicurezza urbana e il monitoraggio ambientale, fondamentali nel contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti. A questo si aggiungono la digitalizzazione dei servizi pubblici, l’uso strategico dei social network istituzionali e l’attivazione di processi di e-participation, che hanno rafforzato il rapporto tra cittadini e istituzioni.

La soddisfazione di Cicala

In merito l’Assessore con delega alla Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e del Gruppo Locale, Roberto Cicala ha affermato: “il balzo in avanti che oggi viene riconosciuto con questo importante risultato affonda le sue radici in un percorso avviato già nel 2018. In questi anni abbiamo lavorato con determinazione per trasformare la macchina amministrativa in chiave digitale, semplificando i processi interni e migliorando concretamente l’accesso ai servizi da parte dei cittadini. Dallo sportello telematico polifunzionale, che consente di presentare istanze comodamente da casa, ai pagamenti online, fino all’introduzione di sistemi di notifiche digitali e alla tracciabilità delle pratiche, abbiamo puntato su soluzioni innovative per rendere il Comune più trasparente, efficiente e vicino alla comunità. Oggi i cittadini possono interagire con l’Amministrazione in modo semplice, veloce e sicuro. Questo salto nello Smart City Index dimostra che la direzione intrapresa è quella giusta e ci sprona a proseguire con ancora maggiore convinzione, ampliando l’offerta digitale e rendendo Messina sempre più una città al passo coi tempi”.

L’indice EY valorizza l’impegno di Messina anche sul fronte dell’inclusione sociale

Infine, l’indice EY valorizza l’impegno di Messina anche sul fronte dell’inclusione sociale, con politiche orientate alla partecipazione attiva dei cittadini, alla valorizzazione dell’imprenditoria giovanile e femminile e al rafforzamento della coesione nei contesti urbani. Interventi concreti come la rigenerazione di Villa Dante e del Parco Aldo Moro rappresentano simboli tangibili di una città sempre più attenta alla qualità della vita e alla vivibilità degli spazi pubblici.

“La sfida è fare di Messina un punto di riferimento nazionale nel panorama delle smart cities”

“La sfida – ha concluso il Sindaco – è fare di Messina un punto di riferimento nazionale nel panorama delle smart cities. Continueremo a investire in innovazione, inclusione e sostenibilità per costruire insieme una città moderna, vivibile e proiettata verso il futuro”.