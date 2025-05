Messina: realizzazione della segnaletica stradale, la viabilità

StrettoWeb

Il servizio Mobilità Urbana del comune di Messina ha disposto la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale di “attraversamento pedonale” in corrispondenza dello spazio di fermata autobus del servizio di tpl urbano che è stato ripristinato all’interno della corsia riservata di corso Cavour, lato est (lato mare), direzione di marcia sud-nord, in corrispondenza dei numeri civici 24-26, come da tipologia già esistente per lo spazio di fermata autobus sito sulla stessa corsia riservata di corso Cavour in corrispondenza dei numeri civici 90-104.

Provvedimento finalizzato a garantire in sicurezza il percorso pedonale in attraversamento nel tratto di corso Cavour.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.