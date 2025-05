Messina, a Piazza Duomo torna il beach volley | DATE

StrettoWeb

Anche quest’anno torna il beach volley a Messina con la solita location di Piazza Duomo. Peer questa edizione sono previsti anche le Qualificazioni Europee, previste per il 17 e 18 giugno. La tappa principale si terrà invece dal 19 al 22. L’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, intervenuto durante la quinta commissione consiliare, presieduta da Raimondo Mortelliti, ha affermato: “abbiamo già fatto il primo tavolo tecnico. Atm metterà a disposizione circa 200 abbonamenti temporanei per permettere ad atleti e staff di spostarsi liberamente, Amam fornirà l’acqua, Messina Servizi collaborerà per lo spazzamento e la pulizia. Insomma, ci sarà une bella organizziazione”.

