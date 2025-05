Messina, Pergolizzi: “dare incentivi comunali per adozioni cani e gatti”

StrettoWeb

“Da tempo la nostra Città è proiettata a diventare un modello di vivibilità e coesione sociale per tutto il Mezzogiorno. In questo orizzonte rientra, a pieno titolo, l’attenzione verso gli animali d’affezione, in quanto essi rappresentano un presidio di civiltà, di salute pubblica e di solidarietà intergenerazionale. Oggi numerosi Comuni italiani, sostengono i cittadini che scelgono di adottare un cane o un gatto proveniente da strutture pubbliche o convenzionate Tali iniziative hanno prodotto risultati tangibili: contenimento del randagismo, riduzione dei costi di mantenimento nei canili e, soprattutto, un diffuso senso di comunità attorno ai valori del rispetto e della cura“. È quanto dichiarato da Nello Pergolizzi, Presidente del Consiglio Comunale di Messina, in una lettera rivolta al Sindaco di Messina e all’assessore con delega alla dimora degli animali.

“Per queste ragioni, Vi rivolgo un invito a promuovere anche a Messina misure di sostegno alle adozioni, da definire con la necessaria flessibilità normativa ma con un chiaro segnale di indirizzo:

un alleggerimento della TARI per le famiglie adottanti;

un contributo alle prime spese veterinarie, volto a garantire benessere e regolarità sanitaria degli

animali;

animali; una campagna civica di comunicazione che valorizzi il gesto dell’adozione come atto di responsabilità e di amore verso la nostra comunità.

Un provvedimento di questo genere, che sono certo, incontrerebbe il consenso dei consiglieri di ogni gruppo, rafforzerebbe l’immagine di una Messina solidale, moderna e attenta alle fragilità, restituendo al contempo risorse e spazi pubblici oggi impegnati nella gestione dei canili.

Confido nella Vostra sensibilità e nella volontà di dare corso, con la rapidità che il tema merita, a un percorso amministrativo condiviso che porti, in tempi brevi, all’adozione delle misure sopra richiamate. Sono convinto che il Consiglio Comunale offrirà la massima collaborazione affinché tale obiettivo si traduca in una deliberazione ampia e partecipata. In attesa di un Suo cortese riscontro, porgo i miei più cordiali saluti“, conclude.

